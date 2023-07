Bloquean bulevar por falta de medicamentos

Por más de cinco horas y bajo los intensos rayos del sol, derechohabientes del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 del IMSS de Torreón bloquearon un tramo del bulevar Revolución (en ambos sentidos) para denunciar deficiencias en la farmacia, falta de medicamentos y supuestos malos tratos.

"No es justo que nos tengan en el sol, no estamos pidiendo limosna, mis hijos pagan el derecho y mi marido también ya está pensionado, no nos regalan la medicina y llega uno y desgraciadamente, no hay. Si para los animales hay protección de que los bañe uno y los tenga uno protegidos del sol y para nosotros no, ¿entonces somos peor que un animal?", dijo doña Hilaria Villalobos Díaz, una mujer de 73 años.

Hace dos meses le hicieron una mastectomía y ayer viajó en transporte público desde el ejido La Perla para poder surtir su receta médica: Losartan, Amlodipino y Metamizol sódico. "No puedo estar en el sol y tengo que estar aquí, ¡nomás supieran cómo me arde!", señaló con molestia la mujer mientras mostraba su cicatriz.

La farmacia se abre a partir de las 8 de la mañana pero hay usuarios que diariamente madrugan para ser de los primeros en la fila. Son varias horas de espera con altas temperaturas, con sed y hambre. Ayer algunas personas de la tercera edad presentaron malestares por los efectos del calor y por si fuera poco, un joven se cayó en una alcantarilla sin tapa que se encontraba a las afueras de la farmacia.

"Muy mal las condiciones y más malo el trato, llegando a la ventanilla el trato es malo. Aquí primero nos mandaron a la policía para amedrentarnos... definitivamente hagan otro seguro, abran más ventanillas, esto es obsoleto ya, es un seguro que fue hecho hace 80 años, ya la población no es la misma de hace 80 años. Necesitamos un seguro nuevo", comentó Beatriz Sánchez, diabética y quien llegó a las 7 de la mañana.

SIN MEDICAMENTOS

La temperatura rebasó los 30 grados centígrados y los reclamos de las personas se incrementaron. "Hay muchas deficiencias, si fueran muy eficientes esta fila no estaba. Siempre están una o dos ventanillas trabajando, las inclemencias del sol muy fuertes para nosotros que ya estamos muy grandes y es un sacrificio estar aquí", gritó un adulto mayor mientras se cubría del sol con una sombrilla. Dijo que el IMSS tenía seis meses sin surtirle la Amitriptilina.

En el acceso principal de la farmacia, dos elementos del Servicio de Protección Federal informaban a la derechohabiencia si había existencia o no de sus medicamentos.

"Oficial, ¿no sabe si ya habrá eso?", dijo un señor que buscaba hidroxocobalamina. "Esa no hay, señor", le contestó el elemento. Tampoco hubo insulina glargina, valsartan y levetiracetam.

La protesta inició minutos después de las 8 de la mañana y el bloqueo fue liberado a las 2:45 de la tarde. El cierre de las vialidades en ambos sentidos generó tráfico vehicular por lo que elementos de Tránsito tuvieron que desviar la circulación sobre las calles Jazmines y Magdalena Mondragón.

IMSS NO TIENE RETRASOS NI QUEJAS

En un comunicado oficial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila emitió su postura. Aseguraron que el servicio de farmacia no ha registrado suspensión de actividades ni retrasos o quejas y que ha mantenido el surtimiento de recetas médicas a los usuarios.

Informaron que hay cinco ventanillas abiertas para la atención a la derechohabiencia y que el personal del Instituto dialogó con las personas quejosas a fin de que liberaran la circulación.

"Se les ha explicado que la unidad da prioridad a los adultos mayores y personas con discapacidad en el área de farmacia, por lo que se pidió sensibilidad respecto a la atención de estos sectores vulnerables de la población". En el comunicado, no se informó sobre la situación de faltantes de medicamentos.

En abril de este año, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que el asunto de las farmacias es un tema de organización al interior de los hospitales "pero la demanda no la vamos a poder nosotros nunca quitar".

Mencionó que en Coahuila hay 2.3 millones de derechohabientes del Seguro Social y que se estima que en todo el estado se atienden cerca de 38 mil recetas médicas en las distintas unidades de salud. Aseguró que son el quinto del estado del país que más recetas emite.

A inicios de octubre del año pasado también dijo que una nueva farmacia es un proyecto a largo plazo y que en la actualidad en lo que se estaba trabajando es en una división interna entre las farmacias de la clínica No. 16 y del Hospital de Especialidades No. 71 para evitar las largas filas.