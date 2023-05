Black Eyed Peas se presentará en Torreón en septiembre

La Comarca Lagunera volverá a brillar gracias a la visita de uno de los grupos más exitosos de los últimos tiempos. Black Eyed Peas se presentará el 30 de septiembre de este año en Torreón como parte de la segunda etapa de la gira Elevation.

Jorge Mata, director de Showcase Entretenimiento, confirmó la visita de la banda a la región.

"Torreón será sede de este gran espectáculo operado por Showcase Entretenimiento, empresa lagunera. Black Eyed Peas dará en Torreón su primer concierto de su gira por México", dijo.

Jorge mencionó que por ahora no podría revelar dónde sería el show, ya que se está buscando el sitio ideal para el evento.

"Estamos viendo el mejor recinto posible por la magnitud de la producción", expresó y añadió que al dar a conocer el sitio, de igual manera se informará la fecha en la que comenzará la venta de boletos.

Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap, son los integrantes actuales de Black Eyed Peas, responsables de éxitos como I Gotta Feeling, Don't you Worry, Where is the Love?, Pump It y Meet me Halfway.

El grupo surgió como un trío masculino de rap en la década de los 90, pero su boom llegó en 2003, con su disco Elephunk y la incorporación de la cantante Fergie a la banda.

Su primer éxito a nivel mundial fue la canción Where is the Love? que llegó a las primeras posiciones en más de diez listas de éxitos de todo el mundo. Años después, ella dejó la agrupación para iniciar su carrera en solitario.