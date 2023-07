Billie Eilish anuncia su tema para la película de Barbie

Billie Eilish mostró ser una gran fanática de la muñeca Barbie y sorprendió a sus fans al compartir un adelanto de la canción que lanzará para la película.

La cantante no pudo contener la emoción al compartir el título de la canción que aparecerá en el soundtrack de "Barbie, la película", próxima a estrenarse el 21 de julio y cuya Alfombra Rosa se lleva a cabo este jueves en el centro comercial Parque Toreo Central, de la Ciudad de México.

Con una imagen en su cuenta de Instagram, Bilie Eilish develó el nombre de la canción: "What was I made For?", que estará disponible a partir del próximo 13 de julio.

"Hicimos esta canción para Barbie y significa el mundo para mí. Esta película va a cambiar nuestras vidas y ojalá la canción también. Prepárense para llorar", advirtió Elilish.

El anuncio también llamó a la estadounidense a la nostalgia, dado que compartió un par de imágenes en sus historias de Instagram en donde se le observa recibiendo juguetes de Barbie junto a su hermano Phineas.

(ESPECIAL)

Pero también se le observa celebrando algún cumpleaños junto al pastel que toda niña soñaba, con la figura de Barbie.

Un último video da un adelanto de la melodía que tendrá el tema musical que formará parte del soundtrack de la película. El clip ya suma más de 475 mil "Me Gusta" en TikTok.

Pero Eilish no es la única que ha sucumbido al encanto de Barbie, otras celebridades también participarán en el soundtrack de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, como Barbie y Ken respectivamente.

El tema principal de la película Dance The Night, es interpretado por Dua Lipa, aunque también hay una colaboración de Nicki Minaj, Ice Spice y Aqua.

El "Line Up" también contempla a Ava Maz, Charli XCX, Domonic Fike, FIFTY FIFTY; GAYLE, HAIM, Karol G, Lizzo, Nicky Minaj, Tame Impala y The Kid Laroi, entre otros.