Bienvenidos al nexo

Con el reciente estreno de Barbie, una de las películas más esperadas del año, se desató nuevamente un debate en redes sociales sobre el feminismo y el empoderamiento que representa la famosa muñeca para las mujeres.

No es algo nuevo, ya que Barbie siempre ha sido un símbolo para las mujeres, y su slogan lo deja muy en claro ‘Tú puedes ser lo que quieras ser’.

Pero bueno, dejando de lado la polémica sobre Barbie, quiero tocar el tema del empoderamiento femenino en el anime, y es que alrededor de los años ha evolucionado bastante el concepto y las bases de los personajes femeninos dentro de estas historias, sean protagonistas o no.

Las mujeres han estado presente en las historias del manga y el anime desde hace décadas, siendo una de las primeras exponentes “Zafiro”, protagonista de Ribbon no Kishi, o mejor conocida como La Princesa Caballero de 1953, quien dentro de la trama debe fingir que es un hombre para poder gobernar el reino de su padre.

“Zafiro” se convirtió en uno de los primeros personajes que rompió estereotipos de género, pues dejó a un lado el concepto de “damisela en peligro” gracias a la valentía y destreza que la caracteriza.

Años más tarde se repetiría una fórmula similar con Utena, la chica revolucionaria, cuya protagonista destaca no sólo por su valentía, sino que sus acciones se ven mayormente motivadas por sus ideales y forma de pensar.

Por supuesto, existen varios casos donde la chica protagonista no tiene que ser precisamente una mujer fingiendo ser un hombre o comportándose como uno, y como ejemplo tenemos a otra pionera, “Honey” de Cutie Honey, quien es una androide capaz de transformarse en lo que ella quiera. “Honey” es una chica extremadamente fuerte debido a sus orígenes, aunque en ningún momento esta característica la hace perder su toque femenino y atractivo, siendo además una precursora en el famoso “fanservice”.

Otra protagonista femenina que destaca por su determinación y valentía es la protagonista de Top wo nerae! Gunbusters, “Noriko Takaya”, que es algo así como la antecesora de lo que años más tarde sería Evangelion y Tengen Toppa Gurren Lagann.

A diferencia de las otras chicas que he puesto como ejemplo, “Noriko” carece de bastantes habilidades e incluso es algo torpe al comienzo de la historia, detalles que provocan que el espectador simpatice un poco más con ella al no ser “perfecta”, pues encanta el esfuerzo que demuestra por convertirse en una piloto capaz de controlar el “Gunbuster” como lo hizo su padre años atrás.

Hablando del esfuerzo y la superación personal, también puedo poner como ejemplo a “Maka Albarn” de Soul Eater, que, con el deseo de seguir los pasos de su madre, busca convertirse en una de las mejores usuarias de guadaña de Shibusen.

Por supuesto no puedo dejar fuera a las “Sailor Scouts” de Sailor Moon, las legendarias heroínas del mundo del anime y las cuales han marcado a varias generaciones de niñas con su fuerza, tenacidad y valentía.

Otro ejemplo que suele ser blanco de polémica en redes es “Mikasa” de Shingeki no Kyojin, y es que sin duda es la mujer más fuerte de su universo, pero el amor que siente por “Eren” la hace bastante vulnerable. Por mi parte no veo esto como una debilidad, sino como un aspecto humano, digo, todos nos enamoramos y muchas veces no pensamos con claridad.

Por supuesto, suele haber otros casos de personajes que “abusan” del feminismo y su representación termina siendo demasiado extrema y fastidiosa, aunque en el anime no se me ocurre un ejemplo, si puedo mencionar a la Capitana Marvel, que incluso para mí, como mujer, es un personaje sumamente detestable.

Lamentablemente no me queda más espacio, pero la próxima vez hablaremos un poco más de aquellos personajes femeninos que han caído en la crítica y hasta el odio de los fans, gracias a las pésimas decisiones de los autores de sus historias.

No es complicado escribir a un personaje femenino, pues no son seres de otro mundo (a menos de que así lo requiera la trama), son humanos con sentimientos, impulsos y motivaciones propias.

¡Nos leemos!