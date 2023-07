Bibian Trinidad presentará exposición con Taller El Chanate

El autorretrato, dice, le parece una forma de buscarse a sí mismo. Existir en el propio cuerpo puede resultar complicado. Se cuestiona la forma, la familia y la naturaleza de la existencia. Por eso, Bibian Trinidad prefiere colocarse frente a su cámara, en un momento de intimidad, y emplear la potencia de la herramienta para entenderse.

Por otro lado, la creadora también está interesada en el empleo de la luz. En aquellas imágenes donde no aparece, la luz protagoniza el espacio al que llega a través de las ventanas de su hogar, como reflejos del sol, en una forma distinta de verse a sí misma más allá de conceptos tradicionales.

“Al ver una foto mía me veo de una forma totalmente distinta. Yo no sabía que me veía de esa forma”.

La artista y fotógrafa lagunera tendrá la oportunidad de exponer sus imágenes este próximo sábado 29 de julio, en un proyecto que ha titulado Espectros-Espacios. Será a las siete de la noche donde, gracias al Chanate Móvil, un triciclo que es empleado a modo de galería por el Taller El Chanate, se presente en el Paseo Morelos, entre las calles de Leona Vicario y Ramón Corona, en el centro de Torreón.

“Lo que se expone es una recopilación, más que nada, de autorretratos, pero no tan literal, no todas las fotos son de mi cara; son del espacio. Por ejemplo, son de las partes que más me gustan de mi casa o son de mis manos, partes de mi cara. Entonces, de esta forma abordo el autorretrato”.

En la presentación de la muestra, Bibian Trinidad comparte que el espacio que habita forma parte de su identidad e intimidad, símil a cada parte de su cuerpo. El autorretrato le permite navegar entre la luz y el espacio. “La luz es un espectro, y el espacio es también parte de mi identidad”.

(BIBIAN TRINIDAD)

Fotografías a blanco y negro, captadas así por el interés que la autora tiene respecto al contraste de la luz, se complementan con otras imágenes a color, en un formato tamaño carta.

Sobre la oportunidad de que su trabajo sea expuesto en la calle y no dentro de una galería, la artista afirma que esto demuestra lo democrático de la propuesta y el potencial que tiene respecto a difusión.

“Abre muchas puertas y llevarlo a la calle, creo que es muy importante para tener este acceso de que a lo mejor la gente nada más va y se pasea en la calle, tiene acceso a estar viendo fotografías como si lo vieran en una galería”.