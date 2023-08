Beneficios por más de 32 millones en gira por El Norte

En gira por Zaragoza y Piedras Negras, el gobernador Miguel Riquelme entregó obras de infraestructura vial por 25 millones de pesos y mil 076 becas a mujeres que estudian preparatoria y la universidad, con recursos por ocho millones 600 mil pesos.

Asimismo, Coahuila es uno de los estados que no entregará libros de texto gratuitos, porque el sector educativo se ha constituido como uno de los más sólidos y con nivel de excelencia. "Sabemos que el contenido no es el adecuado y no tenemos que pagar por el capricho de otra gente, menos nuestros hijos", afirmó.

En Zaragoza, Riquelme acompañado por la alcaldesa Laura María Galindo Dovalina, entregó la pavimentación de 14 cuadras de las calles Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza, en la zona Centro, con inversión de 3.3 millones de pesos.

Concepción Guadalupe Segura Barrios, vecina, dijo que la pavimentación de arterias será de mucha utilidad para la comunidad, y es una obra trascendente, por lo que agradeció la gestión del Gobernador.

En Piedras Negras, en Villas del Carmen, Miguel Riquelme, y la alcaldesa Norma Treviño Galindo, entregó obras de recarpeteo y pavimentación de 46 cuadras, con inversión de 21.7 millones de pesos.

Norma Treviño reconoció el trabajo intenso para mantener el clima de seguridad y las obras de infraestructura, como las que se entregaron, en beneficio de más de 20 mil habitantes.

El Subsecretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Enrique Falcón Cepeda, dijo que en este sector se alcanzó la meta de más de 45 mil metros cuadrados de pavimentación y recarpeteo, un aproximado de 46 cuadras en siete colonias.

Erica García Granados, beneficiada, agradeció al Gobernador y dijo que las obras "ayudan para trasladarnos a escuelas y lugares de trabajo de forma más rápida".

En el Teatro de la Ciudad "José Manuel Maldonado", Riquelme entregó 1,076 becas a alumnas de la primera generación de estudios universitarios, y segunda generación de preparatoria abierta, con recursos por 8 millones 600 mil pesos.

"El inicio de sus estudios de preparatoria y universidad se llama emprender una nueva etapa, para incorporarse con mayores habilidades al sector productivo", dijo en su mensaje.

Katy Salinas Pérez, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, detalló que a la fecha cerca de 12 mil mujeres se han beneficiado con este programa, iniciado en 2022, y exhortó a las estudiantes de preparatoria abierta y universidad en línea a hacer su tarea y culminar sus estudios.

La alcaldesa Norma Treviño reconoció el esfuerzo de quienes se incorporaron al programa que: "Transforma la vida de las mujeres, que son inspiración para que otras decidan salir adelante".

Elizabeth Norato Bernal, alumna de Ingeniería, habló de su historia de vida, donde al provenir de una familia de escasos recursos, no pudo concluir anteriormente sus estudios de preparatoria, pero través de este programa ahora se incorpora al nivel superior.

"Hoy podemos continuar un gran camino a la educación. El Gobernador y la Alcaldesa nos cumplieron, este programa es real, échenle ganas", enfatizó.