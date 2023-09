Benefician a adultos mayores con operación de cataratas

María de Jesús Rivera y Ángel Duéñez Meléndez fueron beneficiados con la operación.

Tras recuperarse satisfactoriamente de la operación de cataratas a la que se sometieron recientemente, María de Jesús Rivera Rodríguez y Ángel Duéñez Meléndez, ambos internos del Asilo Municipal, agradecieron a la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale y a la Fundación Ale, por haber unido esfuerzos y hacer posible lo que parecía inalcanzable: recuperar su salud visual.

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Brenda Calderón Carrete, señaló que María de Jesús resultó candidata a una operación gratuita de catarata y fue intervenida del ojo derecho por presentar mayor afectación, quedando pendiente su ojo izquierdo. Gracias a esto, "hoy puedo ver el rostro de mi marido con el que me casé hace un año aquí en el asilo, me siento muy feliz, muy agradecida con la presidenta Leticia Herrera Ale por tomarnos en cuenta", dijo la paciente beneficiada.

Refiere que no es solamente la operación "ahora que me dan la oportunidad, quiero agradecerle a la alcaldesa y al DIF el magnífico trato que nos dan en el asilo, porque además de brindarnos un techo, nos dan todas las atenciones, y para mí fue una sorpresa saber que me tomaron en cuenta para recibir esta operación, de la que en poco tiempo me he recuperado satisfactoriamente".

Por su parte, Ángel Duéñez Mendoza, dijo que a partir de los 50 años de edad (hoy tiene 74) empezó a tener problemas con su vista y no fue sino hasta ahora con el apoyo de la presidenta municipal Leticia Herrera y la Fundación Ale, que tuvo la oportunidad de ser operado del ojo derecho, en donde tenía más avanzada la catarata.

"Me siento muy bien, porque ya puedo ver y no tropezarme tanto; y a la señora Leticia Herrera, por favor díganle que tengo mucho que agradecerle".