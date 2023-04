'Batallan' por el agua potable en San Alberto

"La cachamos a la hora que salga y de donde salga", dijeron algunas amas de casa que viven en el fraccionamiento San Alberto, quienes están batallando desde la semana pasada por el desabasto de agua.

Dijeron que hay baja presión, por lo que el líquido llega únicamente en los domicilios que están al inicio del conjunto habitacional y son al menos 30 domicilios donde pasan varios días sin el vital líquido y cuando sale un poco es por alguna media hora y es cuando aprovechan para almacenar un poco y cuando no, acarrean el agua de las casas que están a la entrada.

Incluso dijeron que el año pasado permanecieron durante cuatro meses con el desabasto y el argumento que les dieron en la Presidencia Municipal fue que la falta de agua era crisis a nivel regional por el agotamiento de los mantos acuíferos, pero reprocharon que cerca del fraccionamiento hay ejidos en donde las vacas si tienen agua y en sus domicilios no.

"Los vecinos nos dejan agarrar y a veces sale nomás en ratitos y así nos la pasamos cachando el agua desde la entrada".

Agregaron que el año pasado hubo momentos en que iban a los fraccionamientos San Francisco y Paraíso, pero también había ocasiones en las que la situación era similar.

"Si llegaban las pipas del Simas pero nomás entregaban a unas y a otras no, como por ejemplo yo el año pasado tuve enferma a mi mamá y me atrasé un poco con el recibo y no nos dejaban y ya cuando fui acomodándome a veces nos llenaban los tambos y a veces no".

Reiteraron que son alrededor de 30 domicilios localizados en el circuito Iglesia de Nazareth y aunque algunos colocaron bombas, cavaron un pozo, pues afirmaron que al encontrarse en la parte baja, tendrían la posibilidad de obtener el líquido, pero ni eso funcionó.

Declararon que para ellas la situación es desesperante, pues cuando aumenten mucho más las altas temperaturas la situación se pondrá peor.

"Ahorita si tienen en los fraccionamiento que están al lado, pero la temporada de calor apenas comienza, espérese cuando estén más fuertes y también van a andar batallando, porque así estuvieron el año pasado".

Ayer salió un poco de agua en uno de los domicilios del último circuito, por lo que aprovecharon para acercar sus tambos y llenarlos.

"Aquí llegó a venir el presidente y nos dijo que era un problema en todos los municipios, que por que los pozos ya no tienen agua, pero vemos que en los establos tienen tantos pozos y a ellos no les falta, ¿entonces para las vaca si hay agua y para nosotros no? La verdad es que es desesperante", reprocharon.