Barros recibe tributo por su cuarto de siglo de carrera

Un cuarto de siglo avala la trayectoria artística de Alejandra Barros.

La actriz, lo mismo ha hecho a una "mujer asesina" que a varios personajes nobles en diversas producciones.

Alejandra Barros ha destacado en cine, plataformas, televisión y teatro, siendo éste rubro donde recientemente fue reconocida sus 25 años de trayectoria.

Actualmente, Alejandra ofrece la obra de teatro Escape Room en el Nuevo Teatro Libanés ubicado en la Ciudad de México. Cuenta con la dirección de Morris Gilbert.

En esta obra, cuatro amigos se piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco.

Pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra herméticamente y empieza la cuenta atrás, comienzan a suceder cosas extrañas.

Recientemente, Barros fue reconocida en dicho recinto justo en la presentación de Escape Room, teniendo como madrina a la mismísima Daniela Romo.

El Siglo de Torreón estuvo presente en este evento que congregó medios de comunicación, fans y público en general.

"Estos reconocimientos te motivan, te hacen ver todo lo has recorrido y que han valido la pena porque de repente se nos olvida y nos quejamos de ciertas cosas en lugar de estar agradecidos con lo que tenemos.

"Hay que de dar gracias más allá de que reconozcan mi trayectoria, es que yo la reconozca, la vea y me dé cuenta de lo generosa que ha sido la vida conmigo, que he correspondido bien porque he cumplido a manos llenas lo que ha llegado a esta carrera tan hermosa.

"Más que madrina, Daniela es un hada madrina. Es un sueño para mí que Daniela haya podido darse el tiempo, que haya aceptado y que esté conmigo hoy", dijo Alejandra emocionada antes de dar la función.

Por su parte, Daniela agradeció que haya sido considerada para honrar a su amiga Alejandra.

"Me siento agradecida de que me consideren porque son muchos tiempos de vida compartida. Todo mundo decimos que somos como una familia, pero en el tiempo en qué haces los proyectos realmente se forma una familia", compartió.

Luego de la función, la Alejandra recibió una placa de Mejor Teatro, la empresa encargada de montar la obra. La intérprete de Celos subió al escenario e hizo una reverencia a Barros.

"Cuando tú naciste, yo empezaba, no es secreto para nadie mi edad. Cuando naciste en el 71 fue la primera vez que puse un escenario del teatro. A lo largo del camino nos hemos encontrado y ha sido muy bonito.

"Has sabido forjar una carrera con tu belleza y elegancia. Tú me honras a mi con venir a decir 'gracias por andar en el camino y transitarlo'. Uno camina por la vida y encuentra almas generosas y honestas que honran el escenario

"Agradezco a toda la compañía que me dejen celebrar tu camino porque cuesta trabajo, pero merece la pena", expresó Daniela bastante entusiasmada.

Alejandra realizó estudios en Nueva York en The Lee Strasberg Theater Institute, ahí aprendió teatro; en la escuela Actor's Studio Film & T.V. School, cine y televisión, y en el Broadway Dance Center, tap y jazz.

En la Ciudad de México entró al Centro de Educación Artística de Televisa a estudiar la carrera de perfeccionamiento actoral.

Su primera oportunidad en telenovela fue en Huracán de 1997.