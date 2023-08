'Barby' Juárez confiesa en La Casa de los Famosos México que fue ninfómana

La boxeadora Mariana "Barby" Juárez confesó durante su estadía en La Casa de los Famosos México que era ninfómana, pero eso no fue todo, ya que confesó también con cuál de sus compañeros le gustaría tener una experiencia sexual.

Esta confesión ocurrió en la fiesta del pasado viernes 28, pues la boxeadora estaba pasada de copas y se sinceró con sus compañeros.

"Fui ninfómana, pero porque yo sentía un vacío con lo que vivió mi mamá, hice pendejadas que no tienes idea Sergio, porque ninfómana no es de que quiero sexo, no, es que están vacías, es que estamos vacíos, queremos complacer y queremos sentirnos... llenar ese vacío", dijo.

"Me hacía sentir sucia, me hacía sentir mal y decía, ¿por qué siento esa necesidad de llegar el momento de decirle a uno vente vamos a...? Necesitaba sentir eso como si fuera su amor", agregó "Barby" Juárez.

La boxeadora recibió comentarios de consolación de parte de sus compañeros.

Señaló que un momento se sintió obligada a tener intimidad, por lo que buscó la ayuda de Dios.

Por otro lado, confesó que quien le gusta de sus compañeros es Emilio.