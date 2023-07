Bárbara Torres y Sergio Mayer se dan con todo en la quinta gala de eliminación

Una vez más Bárbara Torres y Sergio Mayer tuvieron un enfrentamiento, esta vez fue durante el posicionamiento que se realizó esta noche al principio de la gala de eliminación de "La casa de los famosos", dinámica en donde los habitantes salvados tienen que decidir quién quiere que salga.

La primera en pasar fue Torres, quien se colocó al lado de Mayer para posteriormente dar las razones por las que consideraba que el debía convertirse en el quinto eliminado de este reality show, resaltando que él le quita la paz.

"Hoy nos dijimos un montón de cosas, salió un Sergio y dijo una palabra que no se puede decir aquí en la tele, me dijiste: ‘ya te empinaste’, no lo entendí, (pero) me acordé de una cosa que me dijo mi papá que fue: "Desconfía del hombre que te agrede en público y te pide perdón en privado y eso hiciste tú. Confié muy cañón en ti y luego le diste vuelta a la tortilla", explicó la humorista.

Expresó que, a su parecer, él maneja muchos personajes dentro del juego y que se basa en la mentira y el engaño hacia los demás para avanzar.

"Sé que eres astuto, sé que me quitas la paz, te diviertes con eso, sé que si te vas voy a estar tranquila y si te quedas vamos a seguir jugando", agregó,

Mientras que Sergio, para empezar, le dio las gracias a Galilea de ir vestida de rojo, lo que él interpretó que fue para apoyar el team infierno. "Estás guapísima", y le respondió a la comediante.

"Dijiste que estabas aprendiendo, aprendiste el sarcasmo, la manipulación, lo hiciste muy bien, todo eso no funciona si no tienes ética ni principios, porque eso lo que califica la frente, no todo lo demás y eso lo vas a aprender la próxima semana y te lo garantizo", indicó el marido de Isabella Camil.

Pero Bárbara le argumentó a su vez que entonces la que dio la lección fue ella, pues indicó que desde el primer día que entró ahí se percató que quien no tiene ética, ni principios era él.

"Quién agredió en público y pidió perdón en privado fuiste tú , y esa es la base de la ética y de los principios".