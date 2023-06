Baja California se impone ante los duranguenses en los Juegos Nacionales Conade 2023

La novena duranguense que se encuentra participando en la fase final de los Juegos Nacionales Conade 2023, no pudo ante el poderío ofensivo de Baja California al caer por 10 a 2, en lo que fue la segunda jornada del softbol que se celebra en Villahermosa, Tabasco.

Fue un duelo bastante parejo en las primeras entradas, hasta el cuarto capítulo la pizarra indicaba dos carreras por bando. Luego, llegó el quinto inning y con ello la debacle de la novena duranguense, ya que le conectaron duro la pelota al abridor de Durango, Erick Terán al aceptar tres carreras con dos outs.

Llegó Fabricio Olmeda a sacar el tercer out del episodio, en el cual Durango en su parte baja no pudo responder, en la apertura del sexto capítulo Baja California le cayó a palos a Fabricio trayendo a la registradora 5 carreras más. Al tener una ventaja de más de 7 carreras (10-2), luego del tercer out en la parte de abajo, Baja California se llevó el triunfo por nocaut.

El ganador fue Ángel Ayón, luego de relevar en el tercer capítulo a José Carlos Pérez, mientras que el pitcher derrotado fue Erick Terán. En el encuentro conectaron cuadrangulares por Baja: Eduardo Guerrero (2), Brayan Pantoja y Nery Rabago, por Durango la sacó del terreno Luis Ontiveros.Este sábado Durango tendrá una doble cartelera de vida o muerte cuando enfrente a Guanajuato y Oaxaca.