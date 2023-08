Bad Bunny y Kendall Jenner refuerzan su amor con collares en pareja

Luego de haber calentado las redes con una sexy foto al desnudo, "Bad Bunny" volvió a dar de qué hablar, ahora al demostrar su lado enamorado.

Los fans del rapero notaron que el boricua muestra su amor por Kendall Jenner usando su collar "K" y consolidando su estatus, mientras ella lleva la "B", en alusión al nombre de su amado: Benito Antonio Martínez Ocasio.

La cuenta de Instagram "Not Skinny But Not Fat" señaló por primera vez la superposición de joyas, compartiendo una foto del músico usando un delicado collar de cadena en sus historias de Instagram. Los fans de inmediato reaccionaron y compartieron sus pensamientos sobre esta relación.

"¿Por qué tengo la sensación de que él la está "usando" para obtener más fama fuera del mundo latino?", reflexionó una chica, mientras otra calificó al cantante de ser "tan atractivo por ser tan tiernamente cursi".

Además, "Bad Bunny" compartió imágenes disfrutando del tequila 818 de su amada Kendall.