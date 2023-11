¡Avísale a tu abuelito! Calendario de supuesto pago de pensiones del Bienestar aún no es el oficial

Con el fin del 2023 a la vuelta de la esquina, los beneficiarios del programa de Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en México esperan con entusiasmo el último pago bimestral de este año. No obstante, la incertidumbre se ha apoderado de muchos de ellos debido a la falta de información oficial sobre las fechas de entrega por parte de la Secretaría del Bienestar y a un supuesto calendario difundido en redes sociales.

Este programa, que brinda apoyo económico a los adultos mayores de 65 años, es crucial para miles de beneficiarios en todo el país. La Pensión del Bienestar, que se espera aumente un 25 por ciento en 2024, es un pilar importante para muchas personas de la tercera edad que dependen de ella para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, la falta de confirmación oficial sobre las fechas de pago para el último bimestre de 2023 ha llevado a la circulación de información no oficial en las redes sociales. Mientras que en las plataformas digitales se difunde un calendario no confirmado que establece el inicio de los pagos el 6 de noviembre y hasta el 25 del mismo mes, las autoridades no han emitido ninguna declaración oficial al respecto.

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, ha estado enfocada en tareas importantes, como el censo de viviendas afectadas por el huracán Otis en la Costa Grande de Guerrero. Esta priorización de esfuerzos ha impactado en la publicación de un calendario oficial para la Pensión del Bienestar en el último bimestre del año.

Aún no se ha confirmado el calendario oficial para depositar las pensiones del Bienestar a los beneficiarios de La Laguna.

Es importante destacar que la falta de un calendario oficial no significa que los beneficiarios deban preocuparse. La Pensión del Bienestar es un programa bancarizado que permite a los adultos mayores disponer de los recursos en un periodo de tres meses una vez que se han depositado en sus cuentas. Esto significa que no es necesario cobrar el dinero en la fecha exacta que se publique en un calendario no oficial.

Además, los beneficiarios cuentan con tarjetas de débito con la marca MasterCard que les permiten realizar pagos en establecimientos con terminales bancarias, pagar servicios básicos como agua y luz, así como realizar compras en línea. También tienen la opción de recibir depósitos en sus cuentas, para lo cual pueden proporcionar su número de cuenta o número de tarjeta a la persona encargada de la transacción.

En esta situación de incertidumbre, es fundamental que los beneficiarios se mantengan informados a través de canales oficiales de comunicación. La Secretaría del Bienestar emitirá un calendario de pagos en el momento oportuno. Hasta que se publique la información oficial, se recomienda no basarse en especulaciones y mantenerse atentos a las fuentes autorizadas para obtener detalles precisos sobre el calendario de la Pensión del Bienestar para el último bimestre de 2023.