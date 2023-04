Avión presidencial no se vendió, prácticamente se regaló: senadora Verónica Martínez

Senadores solicitarán información detallada en relación a la venta del avión presidencial, pues consideran que prácticamente se regaló, a un 30 por ciento del costo, además de que desean conocer los pormenores de la rifa que originalmente se había planteado por parte del Gobierno federal.

"Primero dijo que no se iba a subir, luego que supuestamente lo había rifado, fue una rifa que no existió, nosotros vamos a solicitar, en el Senado de la República, ya estamos preparando un exhorto, queremos la información detallada, porque ese avión no se vendió, prácticamente se regaló", comentó Verónica Martínez García, senadora del PRI.

Explicó que, según lo que se ha dado a conocer, el avión se vendió al 30 por ciento del precio en que estaba valuado.

"Pagaron el 30 por ciento, imagínate, una rebaja del 70 por ciento de lo que se pagó, yo creo que se malvendió, y bueno, como eso mil cosas más", expresó.

Como se informó oportunamente en este medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se depreció el polémico avión presidencial que vendió el jueves al Gobierno de Tayikistán tras más de cuatro años de ofertarlo como una de sus mayores promesas de campaña. Aunque en un principio el mandatario no aceptaba vender el Boeing 787 por 130 millones de dólares, reportó que la operación fue de unos 1,658 millones de pesos, cerca de 92 millones de dólares.

En términos del manejo de la información sobre el estado de salud del presidente, la senadora consideró que hay mucha especulación y nada oficial, confió en su pronta recuperación, pero también opinó que "ojalá ya no se le ocurran cosas, porque de las últimas iniciativas que mandó, pues sigue queriendo destruir al país, hay 18 instituciones que están en riesgo, entre ellas, el de adultos mayores, el de jóvenes, el de niños, la Sipinna, hay mucha preocupación de quienes forman parte de la red de protección de derechos de los niños porque el DIF no tiene la capacidad económica ni técnica para absorber esas responsabilidades".

Se refirió también al Centro de Justicia para las Mujeres, que consideró deben ser apoyados con recursos y no eliminarlos, como pretende el presidente "de un plumazo".

Refirió que están en el cierre de actividades en el Senado de la República, por lo que esta semana se tendrán decisiones importantes, por lo que el grupo parlamentario del PRI ha solicitado a la mayoría que se resuelva sobre los consejeros que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).