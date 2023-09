Averiguará Sheinbaum quién puso anuncio en Times Square

Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024, aseguró que investigará quién colocó el anuncio de ella en Times Square, por el que la oposición la señala de actos anticipados de campaña.

"Me enteré hace rato, no sé por qué, no sé quién puso eso en esa pantalla. Voy a averiguar y cuando averigüe les platico qué pasó. No sabía, pero con gusto vamos a averiguar y les platicamos", respondió la exjefa de Gobierno.

La representación del PAN ante el INE presentó una queja en contra de la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, por la difusión de propaganda en Time Square, en Nueva York, Estados Unidos.

"Es Claudia" aparece en Times Square

La queja fue presentada por actos anticipados de precampaña y campaña, ya que en la publicidad utilizaron la leyenda "#ESCLAUDIA PESIDENTA".

El PAN advirtió una clara estrategia de posicionamiento y apoyo ilegal en busca de votos, pues pretenden posicionar a Claudia Sheimbaum, frente a los mexicanos residentes en el extranjero, lo que representa un acto anticipado de precampaña y campaña.

Señaló que la promoción de la candidata de Morena se trata de una transgresión flagrante a las prohibiciones constitucionales y legales.

Por ello, solicitaron al INE emitir medidas cautelares a fin de suspender de manera inmediata la difusión de la propaganda en favor de Sheinbaum Pardo, así como en la modalidad de tutela preventiva para evitar actos similares.

Además, se pide dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que se instaure el procedimiento sancionador respectivo, a fin de que se conozca el origen y monto de los recursos utilizados en la contratación de esta propaganda ilegal.