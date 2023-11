Autoridades de Gómez Palacio llaman a no arrojar basura a las redes de drenaje o 'no se brindará el servicio'

“No les vuelvo a dar el servicio, que hagan como quieran”, fue la advertencia que dio la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale, a esos sectores habitaciones que una vez que sean atendidos por Sideapa al presentar problemas de drenajes tapados, lo vuelvan a sufrir por las mismas causas.

Lo anterior se expuso dentro de asuntos generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 58 celebrada este jueves, en sla que se presentó un video y una serie de fotografías, de la situación que se dio en el sector Urby Villas, de donde se sacó del drenaje gran cantidad de basura como llantas de vehículos.

“No podemos trabajar con gente que no quiere, pero son muy buenos para quejarse y decir que las cosas no están funcionando, cuando no tenemos la cultura de la limpieza”, dijo en tono de molestia la alcaldesa.

En su intervención, el titular del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Francisco Escalera Tostado) hizo un exhorto a la ciudadanía de no tirar basura, a fin de evitar problemas futuros con las redes de drenaje.

“Hacer el exhorto de que no tienen basura porque después vienen los problemas por la basura que ellos mismos tiraron. Invitarlos a ser un poco más limpios en las calles”.

La alcaldesa, recordó que durante un año y tres meses de gestión se ha pedido a la ciudadanía no tirar la basura, sin ningún éxito.

“La gente no lo va a entender, no quiere,. Yo les había pedido a ustedes (Cabildo) que me ayudaran con una estrategia de un proyecto integral o una campaña porque si seguimos así nos damos abasto. La gente sigue haciendo caso omiso a no tirar basura”.

Planteó la idea de instalar cámaras para evitar que se siga arrojando todo tipo de basura a las alcantarillas, y a la vez, vigilar los sectores habitaciones, aunque reconoció que el costo sería alto.

Por lo que se planteó también, que los mismos comités vecinales sean los que se encarguen de denunciar a esas personas que sean sorprendidas arrojando todo tipo de desechos.