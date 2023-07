Autores mexicanos se despiden de Milan Kundera

Este miércoles, la emisora Radio Praga dio conocer el fallecimiento del escritor checo Milan Kundera en París. Tenía 94 años de edad. Autor de novelas como La insoportable levedad del ser, La vida está en otra parte, La inmortalidad, La broma y El libro de la risa y el olvido, así como el compendio de cuentos El libro de los amores ridículos, entre otros, también figuró como un eterno candidato para el Premio Nobel de Literatura.

En el tenor de su partida, escritores mexicanos acudieron a redes sociales para expresar su sentir y recordar algunas de sus obras literiarias. Estos mensajes dialogaron en anécdotas, citas y reflexiones, para indicar al influencia que el escritor tuvo en estas plumas contemporáneas.

Por ejemplo, para el tamaulipeco Martín Solares: “Kundera no murió, sólo empezó otro ciclo del eterno retorno”. Frase que hace referencia a la filosofía nietzschiana empleada por Kundera en varios de sus textos, sobre todo en La insoportable levedad del ser.

“A partir de La insoportable levedad del ser, al filosofar sobre la vida sexual contemporánea y hablar de la filosofía como uno de los grandes placeres creó uno de los estilos más inconfundibles de la narrativa contemporánea: uno que demostró que la vida era más amplia y cercana”, indicó solares.

Por su parte, Julián Herbert, acudió a un prólogo de Carlos Fuentes para traer al presente una anécdota donde el Premio Cervantes 1987 y Gabriel García Markes lograron conocer al checo.

“En el prólogo a La vida está en otra parte, Carlos Fuentes narra una visita que él, García Márquez y Cortázar hicieron a Kundera en Praga. Lo primero que hizo el checo fue llevarlos a unos baños de vapor y meterlos a nadar en un río congelado. Parece metáfora, pero es anécdota. Siento que, para mi generación, lo que se murió con Milan Kundera es un cachito de ese lector ávido y pobre y feliz que fuimos en los 90 y los primeros dosmiles. Buen viaje.”, concluye Herbert.

Mientras que la maestra y poeta Malva Flores compartió una lista de las colaboraciones que Kundera realizó para las revistas Vuelta y Letras Libres.

Así mismo, la poeta y periodista Sylvia Georgina Estrada recordó: “Cuando leías un libro de Milan Kundera lo subrayabas, tomabas notas, lo platicabas con los amigos, lo prestabas (pocas veces regresaba a tu librero) y, a veces, hasta lo soñabas. Vaya educación filosófica, literaria, sentimental. Qué gran maestro”.

Otro autor que compartió su reflexión fue el jalisciense Hiram Ruvalcaba: “Leí a Kundera en la prepa y creo que no debí hacerlo porque nomás no logré conectar. Luego leí sus libros sobre el arte de la novela, estando más grande, y me parecieron cosa perrona. A ver si ahora, con su muerte, retomamos su obra. Gran pluma, que descanse en paz”.

El cuentista Alberto Chimal escribió sobre su papel como novelista: “Ha muerto el novelista checo Milan Kundera (1929-2023), a quien leí mucho en su momento. Lo recuerdo con una breve nota en mi sitio: creyó siempre en la novela como remedio de la desesperanza”.

Finalmente, el poeta lagunero Daniel Maldonado recalcó la riqueza narrativa y el tratamiento de las relaciones humanas en El libro de los amores ridículos.