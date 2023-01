Austin Butler recibe críticas por usar voz de Elvis al recibir su premio en los Golden Globes

Austin Butler, el actor estadounidense que encarnó a Elvis Presley en la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann, se ganó los aplausos la noche de este martes debido a que se coronó como el mejor actor durante la premiación de los Globos de Oro, sin embargo, en su discurso de agradecimiento algunos de los seguidores se incomodaron luego de que comentaran que el actor sigue fingiendo la voz del fallecido Rey del Rock and Roll.

Este martes cientos de celebridades se dieron cita en el hotel Beverly Hilton de California, Estados Unidos, para presenciar el importante evento que no fue transmitido en Latinoamérica.

Tras recibir el galardón, Austin expresó: "Oh hombre, todas mis palabras me están dejando. Estoy tan agradecido en este momento. Estoy en esta sala llena de mis héroes. Brad (Pitt), te amo. Quentin (Tarantino), imprimí el guion de 'Pulp Fiction' cuando tenía 12 años. No puedo creer que esté aquí ahora".

El famoso continuó con una voz grave parecida a la de su protagónico y agradeció a la familia Presley por compartir su vida con él, ya que entre el público se encontraba Priscilla, esposa del intérprete de Always on My Mind y Lisa Marie, su hija.

"La familia Presley, gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar. Lisa Marie y Priscilla, las amo por siempre", dijo.

El tono de Butler no pareció incomodar a ninguna de las dos celebridades que emocionadas aplaudieron el logro, pero en redes sociales, a pesar de que los internautas también celebraron igual, criticaron la "actuación".

"Así que ese falso acento de Elvis es solo la voz de Austin Butler ahora, eh #GoldenGlobes", tuiteo uno de los espectadores.

"¿A alguien más le extraña que Austin Butler haya conservado su voz de Elvis?", preguntó otro de los usuarios.

También recordaron su participación en la serie de Zoe 101, ya que en ese entonces su voz no era tan grave.

"Así que ... ¿la voz de Austin Butler le ha cambiado después de 'Elvis'? Porque recuerdo haberlo visto en Zoey 101 y no sonaba así".

Asimismo, externaron que Butler llevaba su actuación fuera de la pantalla sin ser necesario.

"Austin Butler lleva el 'método de actuación' mucho más allá de lo necesario con esta voz en su discurso de aceptación".

Hubo incluso quien bromeo con el supuesto fantasma del rocanrolero que se habría apoderado del actor.

"¿Se ha apoderado el fantasma de Elvis de Austin Butler? Señor, parpadee dos veces si necesita ayuda #globosdorado".

Si bien no es la primera ocasión que su voz genera controversia tras la película, fue cuestionado sobre el tema en la rueda de prensa del evento.

"No creo que aún suene como él, pero supongo que debo hacerlo porque lo escucho mucho" y agregó que durante tres años enfocó su vida a crear al personaje "así que estoy seguro de que hay trozos de mi ADN que siempre estarán vinculados a eso".

En una entrevista para Entertainment Tonight en el 2022, el actor explicó que era difícil cambiar su voz después de la transformación del personaje.

“En este punto, sigo preguntando a la gente, '¿es esta mi voz?', porque se siente como mi verdadera (voz)", comentó en aquel entonces.