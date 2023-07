Aún no hay denuncias por 12 mil laudos perdidos ante FECC

Por la posible corrupción que implicó que se perdieran 12 mil laudos que ahora se tienen que pagar con recursos públicos, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Noel Flores Rodríguez, informó que no se han presentado denuncias ante esta instancia, aunque confirmó que ya se tiene conocimiento del tema.

"Sí, bueno, en todos los casos hemos estado trabajando precisamente en la integración de carpetas y fortaleciendo algunas líneas de investigación de las cuales la información que nos brindan cada una de las áreas de la administración que han interpuesto denuncias en contra de exfuncionarios, pero también obviamente en contra de funcionarios ahora; hemos vinculado a proceso, ahora mismo, hasta el día de hoy hemos vinculado a proceso a 73 funcionarios y exfuncionarios de tal manera que hemos ido trabajando y hemos estado fortaleciendo y mejorando algunos procesos para poder fortalecer algunas líneas de investigación para que pudieran obviamente tener mayor sustento en algunas denuncias que nos han interpuesto relacionadas con funcionarios de primer nivel", dijo.

No obstante, señaló que la investigación aún está en la Consejería.

"En el caso del extitular de la Consejería Jurídica pues obviamente que las líneas de investigación están sustentadas en la investigación interna que realiza primeramente la propia Consejería y obviamente algunas dependencias, las cuales se vieron afectadas. Entonces eso es lo que ahora estamos haciendo junto con ellos, fortalecer esa investigación que están realizando porque de acuerdo a los laudos que fueron en cantidad múltiple que se perdieron, pues tenemos obviamente que seguir las líneas que ellos mismos deben de establecer de acuerdo a los elementos que han encontrado en cada una de las dependencias",

Por lo que confirmó que aún no hay denuncias ante la Fiscalía en Combate a la Corrupción. "Todavía no están en nosotros, todavía están en las áreas internas. En el caso específico de la Consejería que son los que nos deben de interponer las denuncias correspondientes (...) Sí hemos compartido alguna información y creo que van bien ellos en el tema interno, porque todavía no pueden subirnos a una denuncia, hasta que no tengamos elementos muy específicos", estableció.

Y aclaró que ni estos, ni los delitos que se persiguen contra exfuncionarios de primer nivel y los de peculado, pueden prescribir.