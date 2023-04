Aún no hay acuerdo en negociación salarial

No están dispuestos a aceptar el aumento al salario que se propone por parte del Gobierno del Estado en la negociación contractual, los burócratas agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, informó la secretaria general, Carmen Villalobos.

"Ahorita vamos en un 4.2 por ciento y no lo hemos aceptado, hemos buscado la manera de que el gobierno busque otra alternativa para que sea un mejor incremento salarial. La situación está muy difícil, ahorita aquí me manifiestan los trabajadores del Congreso que el salario no les alcanza para nada y la verdad sí veo a mis compañeros trabajadores batallar, ya desesperados", explicó.

Recordó que el año pasado el aumento fue de 7.1 por ciento y en años anteriores fue el seis por ciento. "Nosotros pedíamos el 15 por ciento, en la mesa de negociación nos bajamos al 14 por ciento".

Y en las negociaciones se ha ido bajando más el porcentaje pero se espera que al final el aumento sea de, por lo menos, el porcentaje de la inflación, es decir, de ocho por ciento, "porque la situación está muy complicada y los trabajadores están muy desesperados porque ya están esperando su retroactivo, que es un retroactivo que viene con fecha del primero de diciembre del año pasado y la gente ahorita me comenta que ha pedido prestado".

"No completamos con lo que ganamos y pedimos al gobernador que sean sensibles y que nos hagan una propuesta seria porque el 4.2 por ciento no representa nada para nosotros. Estábamos haciendo un cálculo y son tres pesos diarios y con tres pesos diarios, cuánto aumentó el camión, cuánto cuesta el pasaje, 12 pesos", citó.

Y agregó que todavía hay tiempo de negociar y se espera que el incremento sea directo al salario, "aunque sea para sobrevivir".

Aunque no se descarta la posibilidad de una huelga, enfatizó que se busca agotar todas las instancias de diálogo antes de una medida como esas.