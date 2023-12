Aumento de licencias de alcoholes y clandestinaje pega a vinateros de Madero

En los últimos años se han entregado muchos permisos para la venta de alcohol, aunado a que realmente las autoridades no actúan contra el clandestinaje, lo que ha impactado negativamente a los propietarios de bares y cantinas, afirmó el representante de ese tipo de negocios en el municipio de Francisco I. Madero, Filiberto Botello.

Dijo que desde la pandemia por la Covid-19 las ventas son regulares, no hay un buen repunte ni para estas fechas, como en antaño, ya que las personas ya casi no asisten, ya no salen a divertirse.

“No habido repunte, la verdad que yo no creo que sea por los aniversarios ya no es lo mismo que años anteriores, lo qué pasa es qué desde la pandemia las personas no asisten igual a los bares o cantinas, prefieren quedarse en su casa y luego hemos visto que en en los últimos años se han abierto muchos negocios de venta de alcohol, ya es mucha la competencia si a eso le agrega el clandestinaje y que las autoridades saben muy bien quienes son y no hacen nada”.

El representante de la Unión de Vinateros, dijo que pese a ello los 28 agremiados tratan de mantener su negocios, ya que son propietarios y por lo tanto su patrimonio, casi ninguno lo renta y trata de subsistir y lo que han hecho es prescindir de personal y hacer ajustes en otros gastos.

“Ahorita no ha habido cierre de negocios, pero cada vez son más los que han estado abriendo, aunque no saben en lo que se van a meter, porque hemos visto que algunos permanecen durante uno o dos meses, por que no es lo que se esperaban, piensan que van a tener las grandes ventas y ya tiene mucho que no es así, además las cosas cada vez están más caras y la gente prefiere comprar la cerveza e irse a su casa y luego le digo que ya somos muchos, ya es mucha competencia, ya somos muchos para tan poca gente” conluyó.