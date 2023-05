Aumentará presencia militar en la frontera entre Coahuila y Texas

Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila, dio a conocer que durante la reunión que sostuvieron autoridades de México y Estados Unidos en Eagle Pass, se informó que llegarán más elementos militares a la franja fronteriza entre Coahuila y Texas.

Y es que, tras la implementación del mega operativo de vigilancia en la orilla del río Bravo del lado mexicano, se trasladó a la vecina ciudad de Eagle Pass para una nueva reunión; invitados por autoridades militares norteamericanas y donde se hizo un recuento de los temas de seguridad, que incluyó migración y decomisos.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"Llegamos a los siguientes acuerdos: que se van a continuar con los operativos espejo, que van a llegar mayor número de elementos por parte de la Policía Estatal de Texas, que vienen más elementos por parte del Ejército Mexicano", indicó Villarreal Pérez.

La funcionaria estatal hizo hincapié en que en las anteriores reuniones, no había participado el Ejército de los Estados Unidos, estableciendo que también se les indicó que vendrán más elementos a la frontera, aunque no se les especificó la cantidad.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"Ellos solicitaron al Gobierno de Coahuila, primero agradecer los operativo y solicitaron que continuaremos con ellos y de igual modo, nos piden que continuemos con esta comunicación, cualquier cosa que nosotros veamos, que nosotros sepamos; que estemos en una comunicación constante para poder actuar de manera coordinada", indicó la titular de la SSP en Coahuila.

Villarreal Pérez también reveló que, otro de los acuerdos a los que se llegó durante la mencionada reunión binacional de seguridad, fue que se tuviera mucho cuidado con los medios de comunicación; estableciendo que la información esté muy apegada a la realidad.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"Para que no haya una mala información a los migrantes y los migrantes vayan a creer que las fronteras están abiertas, cuando la realidad es que no es así. Y que una frontera como Piedras Negras, donde hay poco personal del lado de Estados Unidos, pues eso vayan a pensar que van a ser procesados de manera rápida y no es así", dijo la funcionaria estatal.