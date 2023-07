Aumentan citas diarias a través de la aplicación CBP One

Al concluir el mes de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos incrementó a mil 450 el número de citas disponibles para no ciudadanos por día; lo que representa 200 citadas diarias más.

Dicha cifra representa un incremento de casi el 50 por ciento, considerando que desde el pasado 12 de mayo del año en curso se procesaban mil citas por día; según dio a conocer la mencionada autoridad federal.

Hasta el pasado 23 de junio, suman 49 mil no ciudadanos los que se han presentado en los puertos de entrada de la frontera suroeste a través de citas programadas de CBP One; para inspección bajo el Título 8 y determinación de admisibilidad caso por caso.

Además de referir que las entradas ilegales entre puertos de entrada han disminuido en un 64 por ciento.

CBP está ampliando la cantidad de citas disponibles en los puertos de entrada por segunda vez en menos de dos meses, a través de mejoras en la programación y eficiencias operativas, fue lo que dijo Troy A. Miller, alto funcionario que desempeña las funciones de comisionado.

También refirió que al utilizar tecnologías innovadoras como CBP One, están mejorando la entrega de su misión de seguridad nacional y brindando procesos seguros y eficientes en los puertos de entrada.

Y es que, la dependencia federal establece que la aplicación CBP One, es un componente clave de los esfuerzos del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, para incentivar a los migrantes a usar procesos legales y desincentivar los intentos de ingreso irregular o ilegal a la Unión Americana.

Lo anterior, estableciendo que la aplicación proporciona un sistema directo para solicitar citas, reduce la posibilidad de que los contrabandistas u otros exploten a los migrantes.

Los no ciudadanos pueden programar citas gratis en CBP One utilizando un proceso de dos pasos: los no ciudadanos primero pueden solicitar citas en cualquier momento durante un período de 23 horas cada día y, si se les asigna una cita, tendrán otro período de 23 horas para confirmar que cita, se puede leer en un comunicado de la Aduana y Protección Fronteriza.

Las citas están disponibles en ocho puertos de entrada: Brownsville, Paso Del Norte en El Paso, Eagle Pass, Hidalgo y Laredo en Texas; Calexico y San Ysidro en California; y Nogales en Arizona.