Aumentan 15 % casos de cáncer en niños

En los dos últimos años se incrementó en un 15 % el número de casos nuevos de cáncer infantil detectados en el Hospital Infantil Universitario de Torreón.

El subdirector médico de la clínica, Juan Gerardo Hernández Flores, dijo que la mayor prevalencia se presenta en niños y niñas que tienen entre 1 y 7 años de edad y que la leucemia es la más común. Hay quienes llegan en etapas tempranas, por lo que mejoran las posibilidades de supervivencia.

El doctor recordó que hace seis años se tenían contabilizados a 45 pacientes pediátricos con cáncer sin seguridad social pero que con la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ya no se pudieron atender a más menores. Esto porque la Federación ya no contempló el convenio con clínicas privadas referente a la subrogación de servicios médicos y el tratamiento resulta muy costoso.

"Y al no tener un apoyo de otra índole pues al paciente no podemos manejarlo. Llegan los pacientes aquí todavía, se les hace su diagnóstico básico, se les encamina, se les da un tratamiento inicial y después van a cumplir su tratamiento a otros hospitales". Quienes no cuentan con régimen de seguridad social, son canalizados a los Hospitales Generales de la Secretaría de Salud.

Hernández Flores dijo que para hacer un diagnóstico inicial, el costo es de entre 25 y 30 mil pesos, considerando que en el Hospital Infantil se realizan estudios moleculares específicos. "Son tratamientos muy largos, que cuestan muchísimo dinero".

El año pasado, el subdirector médico informó que hay instituciones de salud públicas que atienden a la población abierta que no cuentan con especialistas en Oncología Pediátrica ni con la infraestructura física para atender a los niños y las niñas que se mantienen en la lucha contra el cáncer de ahí que años atrás, éstos últimos eran canalizados al Hospital Infantil.

El Hospital Infantil Universitario de la UadeC es una institución asistencial y docente, que atiende a población pediátrica de escasos recursos económicos y que carecen de la protección médica de los sistemas institucionales como el IMSS o el ISSSTE.

Antes de que desapareciera el Seguro Popular, dicha institución de salud a través del departamento de Onco-Hematología Pediátrica recibía entre 5 y 8 pacientes nuevos sin seguridad social, que eran canalizados por los Hospitales Generales. Los niños y las niñas eran enviados al Hospital Infantil cuando no había capacidad para dar el servicio o cuando se requería de atención integral especializada.

Lucha contra el Cáncer Infantil

Crear conciencia y expresar apoyo a menores.

* Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer Infantil. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5-14 años y la sexta en niños menores de cinco, y representa casi 70 % de la carga total de cáncer en estos grupos de edad.

* El INSP, señala que, en general no es posible prevenir el cáncer en los niños pero que la estrategia más eficaz para reducir la carga de morbilidad y mejorar la evolución clínica es centrarse en un diagnóstico precoz y correcto, seguido de un tratamiento eficaz y científicamente contrastado que se acompañe de medidas de apoyo personalizado.