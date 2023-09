Auguran una dura batalla por la Copa Zaachila

a Copa Zaachila ya está en La Laguna y busca nuevo dueño. Los estrategas de los dos equipos finalistas, Sergio Omar Gastélum, por los Pericos de Puebla, y José Molina, de los Algodoneros del Unión Laguna, se presentaron ayer ante la prensa, a un día del inicio de la Serie del Rey 2023.

PAR DE "BOMBEROS"

Ambos dirigentes no comenzaron la campaña en el timón, pero llegaron para cambiarle la cara a sus equipos y ahora están a cuatro victorias del campeonato. Sergio Omar Gastélum tendrá su revancha como dirigente, luego del subcampeonato de 2018 con los Guerreros de Oaxaca: "Estar aquí es una responsabilidad enorme. Esta Serie del Rey es un gran compromiso. Es mi segunda Serie del Rey como mánager y me declaro listo para pelearla. Nuestro equipo está listo para competir", aseguró en el salón de conocido hotel ubicado sobre el bulevar Independencia, de esta ciudad.

Algodoneros y Pericos protagonizarán una final inédita por el título de la Liga Mexicana de Beisbol. "Se puede tener en mente el hecho de que Algodoneros no es campeón desde 1950 -comentó José Molina, ganador dos veces de la Serie Mundial como pelotero-, pero los muchachos no están pensando en eso ahora mismo, estamos pensando en cómo vencer a los Pericos de Puebla. No hemos tenido tiempo de pensar en la sequía sin campeonatos, sólo pensamos en ganar este año", señaló.

SE DESEAN ÉXITO

La novena Guinda regresa a la serie por el título de la LMB por primera ocasión desde 1990, no levantan el trofeo de campeones desde 1950, pero "Cheo" Molina sabe que las estadísticas están para romperse: "Nuestro equipo siempre fue muy bueno -aseguró Molina-. Lo que hicimos al llegar aquí fue darles confianza. Y lo logramos. Además, la afición en el Estadio de la Revolución ha sido excelente con nosotros. Les vamos a dar muchas más alegrías".

"En el rol regular -recordó Gastélum-, los Algodoneros le ganaron los tres juegos a Pericos en Puebla. Ahora los vamos a enfrentar, pero esto es diferente, esta es la Serie del Rey, es especial y se juega diferente. El mío es un equipo de valientes. Nadie creía en nosotros, hay que decirlo. La llegada de Chris Carter, Cristhian Adames, Héctor Villalobos, le dio otra cara a nuestro equipo. Nuestra directiva no duerme porque se dedica a ver cómo mejoramos y ellos tienen el mérito de haber mejorado tanto", reviró "El Güero".

Ambos manejadores mostraron respeto por su rival y aseguraron que será una serie muy diferente a la que disputaron durante la temporada regular, pues en esta ocasión, no hay margen de error al estar en disputa el codiciado trofeo de campeón, ante el que posaron dándose un deportivo apretón de manos, para despedirse deseándose suerte uno al otro.