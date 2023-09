Audios de WhatsApp: ¿cómo escucharlos sin que la otra persona lo sepa?

En la actualidad, WhatsApp es una herramienta de comunicación muy popular. Los chats individuales y grupales se llenan constantemente de mensajes. Sin embargo, a veces las palabras, emojis y stickers no son suficientes para expresar lo que realmente deseas, por lo que se usan audios.

Los mensajes de voz llegaron, sin duda, para facilitar la vida de los usuarios, permitiendo explicar detalles e información de manera más rápida y sencilla. Sin embargo, puede haber situaciones en las que desees escuchar un mensaje de voz sin que la otra persona lo sepa y aquí te explicamos cómo hacerlo.

Primeramente, no es sorpresa que otros puedan saber si has escuchado un mensaje de voz en WhatsApp. Esta función puede no gustarle a todos, por lo que algunos buscan una forma de descubrir el contenido de estos mensajes sin que los demás lo sepan.

Pero no necesitas complicarte demasiado. Actualmente, existe un truco que te permite hacerlo sin mucho esfuerzo.

Para escuchar un mensaje de voz en WhatsApp sin que otros se enteren , primero debes ir al chat donde se encuentra el mensaje. Luego, mantén presionado el archivo, pero ten cuidado de no reproducirlo.

Mientras está seleccionado, haz clic en la flecha que apunta hacia la derecha en el menú superior de la pantalla. De esta manera, podrás reenviar el mensaje a otra persona.

Para poder escuchar el mensaje sin ser descubierto, simplemente reenvíalo al chat contigo mismo . Selecciona tu propio chat y haz clic en la flecha verde. Luego, el archivo aparecerá en esa conversación y solo debes presionar el botón de reproducción para escucharlo.

Una vez que termines de escucharlo, puedes regresar a la conversación original donde se envió el mensaje de voz y notarás que no aparece que lo hayas reproducido.

Y listo, así es cómo puedes conocer el contenido de los mensajes de voz en WhatsApp sin avisarles a los demás que lo hiciste.

¿Y SI QUIERO SABER SI ALGUIEN ME ESCUCHÓ?

Si has enviado tú un mensaje de voz en WhatsApp y quieres saber si el destinatario lo ha escuchado, puedes fijarte en el ícono de micrófono que aparece en el mensaje.

Según el Centro de Ayuda de la aplicación, si el icono está de color gris, significa que el mensaje no ha sido reproducido todavía . Es importante mencionar que en los chats grupales, es posible que algunos lo hayan reproducido, pero no todos.

Por otro lado, si el icono está de color azul, significa que la persona o todas las partes involucradas han escuchado el mensaje de voz. Sin embargo, debes tener en cuenta que si el otro usuario utiliza el truco que mencionamos anteriormente, es posible que la aplicación no registre la reproducción del mensaje, aunque realmente lo haya escuchado.