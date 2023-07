Atienden sectores por proliferación de perros

Hay proliferación de jaurías de perros en el oriente y suroriente de Torreón; más de un 20% se estima que se encuentran en situación de calle y ello incrementa el ciclo de transmisión de algunas especies de Rickettsia. Por ejemplo, la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, se transmite por la garrapata, de la cual su principal reservorio es el perro.

"Hay puntos de la ciudad donde tenemos situaciones de atención importante, por ejemplo en el suroriente y al oriente, donde hay proliferación de perros que están alrededor de los sitios donde se expende comida, son difíciles de capturar porque tienen su conducta y se mueven a otros sitios, ves jaurías abundantes", señaló el director de Salud Municipal, Jorge Mario Galván Zermeño.

Dijo que la dependencia a su cargo está realizando brigadas de salud gratuitas en dichos puntos con el fin de promover la tenencia responsable de los animales de compañía que implica la atención veterinaria, la aplicación de vacunas y la desparasitación, necesaria para la eliminación de pulgas y garrapatas. También se promueve la adopción de canes, lo que no solo representa bienestar para los animales sino también para la ciudadanía en general, pues al estar en la calle sin cuidados representan un riesgo para la salud pública.

"Colonia que visitamos o reporte que recibimos se hace la desparasitación. Sucede que la garrapata tiene una característica especial, es un artrópodo como los piojos, como las pulgas, y aflora con la temporada de calor y con las lluvias. El invierno hace que la garrapata anide en las grietas de las paredes, en la maleza, en los jardines, en la tierra y entonces si la gente no fumiga las casas, no baña a los perros, no los desparasita, es un ciclo difícil de romper. Hay que descacharrizar, hay que tener cuidados de higiene", expuso.

El funcionario informó que el año pasado, el municipio cerró con 28 mil 228 vacunas antirrábicas aplicadas así como con 25 mil 554 desparasitaciones. También se recolectaron 80 toneladas de cacharros.

Sólo en el mes de mayo de este 2023, se contabilizaron 2 mil 604 desparasitaciones así como 2 mil 953 vacunas antirrábicas y 265 esterilizaciones. De enero a abril del año en curso, sumaron 9 mil 506 vacunas contra la rabia, 618 esterilizaciones y 11 toneladas de cacharros. Todas estas acciones, disminuyen el riesgo de enfermedades.

Entre las acciones que deben realizar los municipios, a través de sus direcciones de salud municipal para evitar la Rickettsia se encuentran formar grupos multidisciplinarios para la respuesta inmediata ante la manifestación de casos, crear Centros de Control Canino, capturar a perros en condición de calle, hacer difusión de los riesgos de la enfermedad a la población y esterilización canina.

La Secretaría de Salud de Coahuila indica que en el hogar, la principal fuente de alimento de las garrapatas es el perro. Sin embargo, accidentalmente pueden alimentarse de las personas, debido a la convivencia entre mascota y dueño. La garrapata común del perro, puede poner entre 1,500 y 4,500 huevos.

RECOMENDACIONES

Para prevenir la picadura de garrapatas, el sector salud recomienda mantener la higiene personal, tener el hogar limpio y ordenado y cambiar y lavar con frecuencia la ropa de cama, llevar a la mascota al veterinario para vacunación y desparasitación y en caso de encontrar una garrapata en el cuerpo, acudir a la unidad de salud más cercana. En los patios, es importante barrer y deshierbar el lugar, limpiar el excremento de las mascotas, tapar depósitos de agua y eliminar basura y agua estancada. Otra recomendación es mantener a las mascotas en el patio, bañarlos con jabón antipulgas y revisar que no tengan pulgas o garrapatas.