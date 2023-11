Atienden incidencias en el panteón de Gómez Palacio

Durante la celebración por el Día de Muertos, cientos de familias laguneras llenaron de vida los cementerios con ofrendas, música a todo volumen y flores de todos colores. La mayoría acudió ayer desde temprana hora para limpiar y preparar las tumbas de sus seres queridos y aunque es un día de fiesta para recibir sus almas, este jueves se han presentado algunas incidencias en los panteones.

En el Panteón Municipal del fraccionamiento Parque Hundido de Gómez Palacio, la Dirección de Salud Municipal atendió en el transcurso de la mañana a cinco personas. Dos mujeres de entre 50 y 60 años, fueron atendidas por presión alta, mientras que otra mujer llegó a la unidad móvil debido a que sufrió una caída en el acceso principal del cementerio. Un hombre recibió atención médica por heridas abrasivas, mismas que se presentaron luego de que estaba realizando algunas maniobras en la lápida de su familiar fallecido.

A DETALLE

El personal de Salud Municipal llamó a la población a acudir con bebidas hidratantes a los panteones y con cubrebocas en caso de que presenten alguna enfermedad respiratoria. También pidieron que si se padece de alguna enfermedad crónica degenerativa, tomen sus medicamentos antes de salir de casa para evitar riesgos a la salud.

La unidad móvil de salud, estuvo de 9 de la mañana a 2 de la tarde atendiendo a la ciudadanía. En el lugar había presencia de elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía Municipal y la Secretaría de Salud. Estos últimos estuvieron entregando abate y proporcionando información para evitar la reproducción de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

En la entrada de este panteón, se colocó una lona indicando a las y los visitantes que estaba prohibido introducir agua para depositar en los jardín así como el acceso de vehículos. De igual forma se mencionó que era responsabilidad de las personas adultas el cuidado y buen comportamiento de los menores además de que se debía respetar las áreas acordonadas.

En la celebración del Día de Muertos que comprende el 1 y 2 de noviembre, las Jurisdicciones Sanitarias No. 2, No. 6 y No. 7 de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango refuerzan acciones preventivas en los panteones públicos y privados a fin de disminuir los riesgos a la salud pública. Además de la entrega de abate, previamente realizaron fumigaciones nocturnas en los camposantos además de abatización.

De igual forma hicieron la recomendación de usar ropa que cubra brazos y piernas para evitar picaduras de mosquitos, y depositar los desechos que retiraran de las tumbas en los botes de basura.

En Coahuila

Operativo.

* La Secretaría de Salud emprendió operativos de vigilancia en los 48 panteones municipales de la entidad.

* Regulación y Fomento Sanitario vigiló el manejo adecuado del agua, entregó trípticos, y pastillas de hipoclorito de calcio para la limpieza y lavado de sepulcros, entre otras acciones.