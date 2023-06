Atenderán a productores laguneros afectados por granizo

A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), a cargo de Ricardo Ociel Navarrete Gómez, desde el fin de semana -en que se presentó la granizada en la zona rural del Municipio de Gómez Palacio, principalmente-, personal de la dependencia ha realizado recorridos para verificar los daños en las zonas de cultivo e identificar a los productores afectados por el fenómeno meteorológico.

Así lo informó Joel Delgadillo Delgadillo, subsecretario de la SAGDR en la Región Laguna, al comentar que se han contabilizado mil 500 hectáreas (Has.) con daños diversos; precisó que una superficie de 115 hectáreas (Has.) de melón y sandía fueron consideradas como pérdida total; mil 100 Has. de maíz y sorgo forrajero presentan siniestros en parte de ellas; en tanto que 55 Has. de nogal, 155 Has. de algodón, 55 Has. de chile jalapeño y chile serrano con daños menores.

Indicó que las hectáreas siniestradas corresponden a 20 ejidos y seis pequeñas propiedades del municipio de Gómez Palacio, la mayoría de ellas y algunas del municipio de Mapimí.

Delgadillo agregó que los recorridos para el recuento de los daños fueron realizados en forma coordinada por la SAGDR; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno Federal; la dirección de Desarrollo Rural de Gómez Palacio y los propios productores.

Tras la supervisión, se analizan varias alternativas de apoyo a los productores de La laguna; entre las que se encuentran: 1) Plantear a la Comisión Nacional del Agua la necesidad de apoyar con un riego de auxilio adicional al volumen del presente ciclo agrícola para quienes perdieron su producción. 2) Establecer cultivos forrajeros como el maíz, en un ciclo corto que permita aprovechar la humedad que dejaron las lluvias y 3) Los tres órdenes de gobierno buscarán apoyar con la aplicación de un fertilizante foliar para evitar mayores pérdidas.