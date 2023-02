La fiscalía prescindió de más de la mitad de los testigos que originalmente había anunciado (presentó a 27, de 70 estimados). Tampoco utilizó el millón de páginas de documentos que durante más de un año había presumido que constituirían prueba aplastante contra Genaro García Luna. Y no entregó grabación de video, audio o comunicación por internet que confirmara las acusaciones contra el exsecretario calderonista de seguridad pública.

Apostaron los fiscales a una sola de las variantes posibles, la del testimonio de viva voz de algunos de los personajes del submundo del crimen organizado que aceptaron repetir versiones de anteriores declaraciones o aportar nuevos ingredientes llamativos (la mención de Felipe Calderón en contexto de segunda mano y el señalamiento de presuntos sobornos a una empresa periodística, El Universal).

Ya se verá en lo inmediato (este viernes, aunque parecería difícil, o en cualquier día a partir del martes de la semana entrante) el resultado de esa heterodoxa jugada de los fiscales estadunidenses, que ayer mismo lamentaron no haber presentado testigos que confirmaran que García Luna había continuado "conspirando" o, más llanamente, delinquiendo en términos de crimen organizado, luego de haber dejado el cargo que por seis años completos le mantuvo Felipe Calderón.

No se imaginaban los fiscales, adujeron, que la defensa de García Luna pretendería asirse del argumento de que, en dado caso de que se hubiera desarrollado durante el sexenio calderonista la complicidad con los criminales explícitos, esta se hubiera extinguido al dejar el cargo y que, de 2012 a la fecha, cualquier imputación habría prescrito. Sorprendidos (¿?) los fiscales por tan impensable (¿?) artimaña, no tuvieron manera de combatirla porque teniendo, según eso, testigos para demostrar que la narcopolítica garcialunista había tenido plena continuidad después de 2012, no los habían presentado (¡Oh de sospechosa candidez, sin fecha de caducidad!).

En cuanto a videos, hubo cuando menos uno que pudo haber estado disponible, conforme a lo declarado en entrevista de internet por la periodista argentina Olga Wornat (autora de, entre otros libros, el de "Felipe, el oscuro"). Desde junio de 2022, aseguró haber visto una videograbación (sin que le permitieran quedarse con una copia) en la que, vestido con ropa deportiva, García Luna había recibido dinero de narcotraficantes que fue colocado en una maleta azul, "para el comandante, para el jefe". Wornat asegura que, más que cómplice, el exsecretario de seguridad ha sido "socio de Felipe Calderón" (entrevista: https://bit.ly/41fhsVh).

Este miércoles, al cerrarse la etapa de presentación de pruebas contra García Luna, Wornat manifestó en entrevista su extrañeza de que no se hubieran presentado pruebas más contundentes, "que las había, estoy segura". Respecto al propio video del que había hablado el año pasado, señaló que mandos de la DEA la habían contactado para proponerle algo que ella no aceptó, en particular porque podría representar peligro para su vida. Aseguró que el video en mención está en poder del Cártel de Sinaloa y que las agencias de Estados Unidos tuvieron la manera de acceder a él. Señaló que tiene las constancias de correos electrónicos con gente de la DEA, con copia a la fiscalía.

Ya con los miembros del jurado en deliberación para llegar a un veredicto sobre cada una de las cinco imputaciones (inocente o no demostradamente culpable porque los juzgadores no hubiesen alcanzado una votación unánime), las insuficiencias de la fiscalía son significativas, sea cual sea el resultado procesal.

