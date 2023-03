Aspiro a cerrar bien mi administración: MRS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que, ante todo, tiene los pies bien puestos en la tierra, y aunque no tiene considerado salir de la política al terminar su mandato, dijo que el estar bien posicionado en las encuestas de evaluación en la actualidad, no lo impulsará a cometer locuras en relación con alguna aspiración.

"Voy terminando mi administración y lo hago como desde el primer día que tomé protesta, con los pies en la tierra, y ninguna encuesta ni calificación me va a empujar a una ambición política, ni tampoco a hacer locuras ni tonterías", expresó, "quiero terminar bien y es lo que he venido demostrando hasta el final de mi gobierno".

"No digo tampoco que me voy a dedicar a vender semitas ni nada de eso, ni voy a estar en otro aspecto que no sea el político, pero si sé medir los tiempos, las circunstancias, y sobre todo respetar al nuevo gobierno", añadió.

En ese sentido, dijo que se dirige al próximo 30 de noviembre, cuando concluya su gestión al frente de la gubernatura de Coahuila.

El gobernador prefirió no adelantarse en términos de su futuro político, pues reiteró su prioridad ahora es trabajar para cerrar bien en todos sentidos la actual administración estatal, en el entendido de que cualquier definición habrá de tomarla hasta que concluya su gestión.

Sobre los indicadores que lo colocan incluso como el gobernador mejor calificado del país, el mandatario dijo que lo agradece porque eso de alguna manera implica que hay gente que ha creído en las decisiones que hemos tomado al frente del gobierno estatal, por considerar que en su momento fueron las correctas o las adecuadas.

"De ahí en más, yo a lo que aspiro es a cerrar bien y a dejar las bases sentadas para que Coahuila siga por el camino de la seguridad, el desarrollo económico y de la generación de empleo", dijo Riquelme Solís.