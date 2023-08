Atienden llamado de auxilio de familia por enjambre de abejas en su patio en Gómez Palacio

Atendiendo al llamado de auxilio de una familia del medio rural de Gómez Palacio que reportó en el patio de su casa la presencia de un enjambre de abejas, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología acudió a brindar apoyo, a quienes temían ser picados por alguno de los miles de insectos que se encontraban en el lugar.

Carlos Rosales Arcaute, titular de la dependencia, manifestó que con la finalidad de salvaguardar la integridad física de quienes solicitaron ayuda, se trasladaron al ejido María Antonieta, a remover el panal que resultó ser de un considerable tamaño.

Personal especializado de la Dirección acudió a retirar el enjambre, el cual, tras tenerlo a buen recaudo, fue llevado a los terrenos de un criadero de abejas de apicultores de la localidad, sin que los insectos sufrieran daño alguno, dando cumplimento a las indicaciones de la presidenta municipal Leticia Herrera Ale de tratar con el mayor respeto a la fauna del municipio.

Rosales Arcaute señaló que: "cuando nos topamos con un panal de abejas en nuestro camino o que llegan a nuestras viviendas, es normal que entremos en pánico por no saber quehacer por el miedo de ser picados por ellas, sin embargo, no es recomendable agredirlas, ya que mientras no se sientan amenazadas son nobles e inofensivas".

Por lo que invitó a la ciudadanía a reportar estas situaciones al teléfono; 871-714-1144, donde acudirá personal especializado con el fin de protegerlas y llevarlas a un ambiente seguro.