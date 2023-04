Así pinta la clasificación y repechaje ante el fin del torneo regular Clausura 2023

Bien es cierto que al Clausura 2023 aún le restan dos jornadas más para finalizar el torneo regular, pero desde ahora y tras la fecha 15, ya comienza a verse más claro el panorama sobre qué equipos estarán en la siguiente fase del campeonato mexicano en la pelea por el título de la Liga MX.

Si ahora ya hubiera terminado la primera fase de la primera división del futbol mexicano, estos serían los cuatro clasificados directos a la Liguilla:

Rayados del Monterrey con 34 puntos

América con 30 puntos

Toluca con 28 puntos

Chivas con 28 puntos

Como ya mencionamos anteriormente, si en este momento ya hubiera terminado la fase regular de la Liga MX, así se jugarían los partidos del repechaje, esos que dan a cuatro equipo el boleto a los cuartos de final del Clausura 2023.

5 León vs Pumas 12

6 Pachuca vs Atlas 11

7 Tigres vs San Luis 10

8 Cruz Azul vs Santos 9

¿Qué partidos le restan al Clausura 2023 de la Liga MX?

Estos son los partidos que le restan al Clausura 2023 de la Liga MX, es decir, los de las jornadas 16 y 17.

Jornada 16

Tigres vs Puebla, Necaxa vs Atlas, Mazatlán FC vs Rayados, Xolos vs León, Pachuca vs San Luis, Chivas vs Cruz Azul, América vs Pumas, Toluca vs FC Juárez y Santos vs Querétaro

Jornada 17

Puebla vs Xolos, FC Juárez vs América, San Luis vs Atlas, Rayados vs Pumas, Chivas vs Mazatlán FC, Cruz Azul vs Santos, Toluca vs Necaxa, Querétaro vs Pachuca y León vs Tigres