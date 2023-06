Así fue que Luis Miguel y Sergio Pérez se conocieron

Sergio "Checo" Pérez cuenta con una larga lista de amistades, incluido el cantante Luis Miguel, aunque poco se sabe de cómo inició esta relación, así que Antonio Pérez Garibay, padre del piloto lo reveló.

Hace unas semanas se hizo viral la foto donde aparece "Checo" Pérez junto a Luis Miguel, esto ocurrió previo al Gran Premio de España, lugar de residencia de "El Sol".

Pérez Garibay reveló cómo fue este encuentro.

"Estaba Luis Miguel en Madrid, pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a 'Checo' y le dije: ‘Checo está aquí afuera’. Entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platicamos", dijo el también político a la revista "Caras".

El papá de Pérez detalló que la amistad con Luis Miguel comenzó en 2012, debido a un proyecto que al final no se pudo concretar.

"Estaba en Roma cuando me habló el representante de ‘Micky’ y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, ahí nació el proyecto de lanzar un tequila, no logró concretarse y no quise insistir", agregó Pérez Garibay.

De igual forma Antonio explicó que él inició primero la amistad con Luis Miguel y después fue "Checo" Pérez.

"La relación con Luis Miguel la tuve yo antes que mis hijos, quiero mucho a los tres hermanos, son chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro que vamos a ser familia todo el tiempo", indicó el empresario.