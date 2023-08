Así fue la imitación que hizo Nicola Porcella de Luis Miguel en la televisión peruana 

La popularidad de Nicola Porcella en México, ha llevado a sus fanáticos a indagar sobre su pasado en la televisión peruana y encontrarse con varias de las imitaciones que ha hecho de Luis Miguel y que ahora se han vuelto viral en las redes sociales.

Dentro de La Casa de los Famosos, Nicola compartió con los habitantes el momento en el que se transformó en “El Sol de México”:

“Mi mamá dice que me parezco a Luis Miguel, tengo un aire. Yo lo he imitado en Perú varias veces, me parezco más que Diego Boneta, estoy más guapo yo, lejos”, dijo Nicola Porcella sobre su imitación en la que viste de traje negro elegante y usa bronceado artificial.

Nicola Porcella, junto a Sergio Mayer y Emilio Osorio, están ya en la final de La Casa de los Famosos, a la espera de que Wendy Guevara y Poncho de Nigris se les unan para que los cinco del Team Infierno protagonicen la última semana del reality que termina el próximo domingo 13 de agosto.