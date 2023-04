Así fue como le explicaron al nieto de Maribel Guardia que su padre había muerto

En un encuentro con los medios, Maribel Guardia reveló cómo fue que tanto ella como su nuera, Imelda Garza Tuñón le contaron a su que su padre había muerto: "Le dijo que su padre se había convertido en un ángel".

Fue la noche de este domingo cuando se dio a conocer la lamentable muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Tras esto, había sido solo su medio hermano, José Manuel Figueroa, el único en dar declaraciones, mientras que la actriz costarricense guardaba un completo silencio.

Sin embargo, fue este martes cuando por fin Maribel Guardia rompió el silencio y en un encuentro con la prensa reveló cómo fue que le dijeron a su nieto, el pequeño José Julián, que su padre había muerto.

"Gracias a dios me dejó a esta niña tan linda (Imelda Garza), mi nuera, que la adoro, y a un bebé precioso que tenemos que sacar adelante", comenzó. "Ayer Ime le dijo que su papá había muerto, que era un ángel, pero, pues todavía no lo entiende, obviamente", mencionó.

Tras esto, Guardia comentó que Julián tuvo presente a su hijo hasta el último momento, recordando que, cuando encontró su cuerpo, había un dibujo de dos leones pegado en la pared, el cual había hecho su nieto.

“El día anterior, curiosamente, cuando me iba al teatro, me dice ‘¿Mamá, tienes un diurex que me prestes tantito?’. Yo me iba corriendo para el teatro como siempre. ‘Pero, mamá, préstame un diurex’. Yo lo buscaba y no lo encontraba. ‘Préstame uno, porque mira el dibujo que me hizo Julián’, y sí, eran un león grande y uno chiquito”, relató.

Posteriormente sostuvo entre lágrimas: "Y cuando llegué yo y encontré muerto a mi hijo, estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos ahí, se llevó el amor de toda esta familia".