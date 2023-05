Así fue como la boy band de Kpop iKON logró alcanzar la fama

Bandas de K-pop como BTS o Blackpink, han conseguido el éxito a nivel mundial, pero debemos decir que no son las únicas.

En las últimas semanas, se ha generado furor por la banda de K-pop conocida como iKON. Si bien, muchos la conocen, para otras personas son unos completos desconocidos. Es por ello que en el siguiente artículo hablaremos de ellos, quiénes integran esta banda y cómo consiguieron la fama.

El nombre de este grupo de K-pop significa "Ícono" en inglés. Lo usan desde que comenzaron su carrera en Corea del Sur. Incluso el nombre de la banda se entrelaza con 7 líneas, las cuales guardan relación con el número de integrantes del mismo.

El color oficial del grupo es el rojo y su lema es "Get Ready? Show time". Su fandom se llama "Ikonic", así como en el caso de BTS se llama ARMY.

Fue en el año 2013 cuando iKON apareció en el show "Who Is Next" de YG, en colaboración con Mnet, ya que buscaban una nueva agrupación masculina, tras la creación y el debut de la banda BigBang.

Jay, Song, Bobby, DK, June, Chan y B.I tuvieron que competir a lo largo de 10 episodios para quedar dentro del Team B y poder lanzar su carrera como cantantes de Kpop.

El debut oficial de iKON fue en 2015, dos años después de haber ganado el reality. La canción Warm-up My Type" fue la elegida como single debut y fue todo un éxito. Incluso la misma apareció rápidamente entre las más escuchadas en las plataformas musicales coreanas.