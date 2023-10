Asesinan a mujer y a su hijo de 4 años en el Estado de México; feministas exigen justicia

Violeta Lizeth Esteban García y su hijo de 4 años de edad fueron localizados sin vida horas después de haber sido reportados como desaparecidos. Ambos salieron de casa a bordo de una camioneta familiar, iban acompañados por una niña de 5 años, hija de la víctima, quien presuntamente fue hallada con vida y se encuentra con sus familiares.

De acuerdo con los datos, Violeta Lizeth, de 27 años de edad, vivía en el municipio de Jiquipilco, en la comunidad Santa Cruz Tepexpan y fue vista con vida por última vez el día 22 de octubre a las 6:00 de la tarde aproximadamente.

A bordo del vehículo particular llevaba a sus 2 hijos de 5 y 4 años, una niña de nombre María "N", quien presuntamente fue encontrada con vida y está al resguardo de familiares, y el niño Íker "N", quien fue localizado sin vida junto con su mamá.

Ella conducía una camioneta Windstar, en color gris, la cual fue encontrada la mañana del 23 de octubre, pero sin nadie a bordo.

RECLAMAN JUSTICIA

Diversas organizaciones feministas se han sumado al reclamo de justicia por este caso que, aseguran, es un feminicidio, y piden que se haga responsable del asunto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), "que haga justicia por Violeta, Iker y Jazmín, a quien no solamente le arrebataron a una mamá, sino también a su hermano".

Aseguraron que "no dejaremos que ninguna mujer, niña o niño sean víctimas de violencia y maltrato. El feminicidio de Violeta no quedará impune. Ayúdenos a compartir para que llegue a las autoridades y que no se quede en el archivo. #Justiciaparavioleta #Jiquipilco #Femicidio", publicaron las organizaciones en diferentes páginas oficiales de Facebook.

En tanto, el presidente municipal de Jiquipilco, Felipe Sánchez, condenó los hechos suscitados en la comunidad de Santa Cruz Tepexpan de Jiquipilco. "Mi solidaridad y apoyo para que no quede impune este terrible hecho. Colaboraremos con los diferentes órdenes de Gobierno para que el feminicidio de Violeta Lizeth y de su pequeño hijo se esclarezcan", dijo.

Además, aseguró que brindarán acompañamiento interinstitucional a la familia de los deudos e hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer justicia y que caiga todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que la señora fue reportada como desaparecida el pasado domingo 22 de octubre junto con sus dos hijos, por ahora están en una etapa donde se analizan diversas hipótesis investigativas.