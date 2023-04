Aseguran que Cristiano Ronaldo esta harto de Georgina Rodríguez, 'no habrá boda'

Muchas personas en todo el mundo quisieran ser como Cristiano Ronaldo. Por la forma en la que juega futbol, los millones que tiene en su cuenta de banco, y el estilo de vida que mantiene acompañado de su pareja Georgina Rodríguez, sin embargo, medios europeos afirman que la relación amorosa del futbolista podría llegar a su fin.

De acuerdo con Noite das Estrelas, el actual jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita se habría "hartado" de las actitudes de la modelo hispano-argentina, asegurando que vive "alejada de la realidad" desde el estreno de su serie "Soy Georgina".

Los rumores de dicho descontento escalaron al nivel de discutir sobre una probable separación.

"Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto", señaló el periodista Leo Caeiro.

"Cristiano no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar" reforzó Daniel Nascimento, uno de los panelistas de dicho programa.

El portugués y su pareja llevan siete años juntos y han formado una numerosa familia desde entonces.