Aseguran aparición de 30 personas tras censo

Localizan a 30 personas que aparecían como desaparecidas en el estado de Coahuila, luego de la visita a 200 domicilios que la Secretaría de Bienestar se comprometió a revisar como parte del nuevo censo de desaparecidos que anunció el gobierno federal.

Aída Mata Quiñones, delegada del Bienestar en Coahuila, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que se colaboraría en la búsqueda de domicilios por parte de la Secretaría de Bienestar, en función de las personas desaparecidas.

"Aunque suene sorprendente, hay gente que se fue de su casa por temas personales, luego regresó o habló que ahora está en otro estado, y está registrado como un desaparecido, entonces, estamos filtrando esos datos, es un mínimo lo que teníamos por buscar aquí, alrededor de 200 personas en el estado", expresó.

Señaló que estos 200 registros se obtuvieron de una revisión que se llevó a cabo en las oficinas centrales de los padrones de diferentes instituciones y programas del Gobierno de México. La delegada dijo que también se hizo el cotejo con los CURP que se tenían registrados en los programas.

"Se enviaron los datos, muchos de los domicilios ya no existen, es la información, hasta ahí llegamos nosotros, era buscar el domicilio y ya, si existe el domicilio, si no está o si fue localizado, de los datos que nos mandaron se localizaron 30 personas que están con vida y que no se había notificado", comentó.

Mata Quiñones señaló que se consideró que el indicio que se tenía de información al respecto, mismo que concluyó ya por parte de esta oficina en el estado de Coahuila.

Según se informó a nivel nacional, del registro de 110 mil 964 personas desaparecidas en México, 16 mil 681 fueron localizadas, mientras que 17 mil 834 están ubicadas, es decir, se cuenta con indicios pero no hay prueba de vida, esto como resultado de un programa de búsqueda en vida mediante el cruce de bases de datos y de un censo casa por casa.

Son 34 mil 524 personas que el censo considera como localizadas o ubicadas, esto es el 31% del total de reportes de desaparición a agosto de 2023 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.