Asaltan a mujer al acudir a vender ropa

Una mujer que ofrece productos por internet, actividad por la que es llamada "Neni", sufrió un violento ataque durante la entrega de mercancía, la contactaron desde una cuenta de Facebook que había sido hackeada.

Fue por medio de sus redes sociales que la lagunera afectada denunció la agresión que vivió a manos de un hombre que estaba armado con una macana, el cual dañó su vehículo, la despojó de sus pertenencias y le causó lesiones que la llevaron al hospital.

De acuerdo con la publicación, los hechos se registraron a las 18:17 horas del pasado miércoles 27 de diciembre en el Coliseo Centenario de Torreón, donde pactó la entrega y pago de unas sudaderas.

En su publicación se puede leer: "Hola amigos a las 18:17 del día de hoy me citaron en el Coliseo para la entrega de unas sudaderas, yo acudí ya que esa persona paso al domicilio de mi mamá la semana pasada igual por dos sudaderas, la persona muy insistente con su entrega me comenta que irá su hermana, le digo que estoy en la entrada principal del Coliseo y me dice que su hermana va en un coche rojo. Estoy detenida cuando llega una camioneta cerrada roja se baja un señor y con una macana me quiebra primero mi vidrio después el de atrás, me golpea con la misma macana en el brazo y el estómago y procede a estrellar el vidrio frontal de mi coche, me quita mi cel y mis pertenecías y se va, actualmente me encuentro en revisión, agradecería me ayudarán a llegar con los responsables. Les dejo la página de donde me contactaron esas personas la primera vez. Así como también evidencias de cómo dejaron mi coche. Por favor compartan" SIC.

Tras la violenta agresión, el hombre, de tes morena, estatura media y complexión robusta, huyó del lugar, para después la afectada recibir auxilio de los elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Posteriormente, la afectada fue trasladada hasta un hospital para su valoración médica, ya que acabó con múltiples lesiones en el cuerpo y al recibir su alta médica acudirá a las interponer la denuncia correspondiente ante el agentes del Ministerio Público de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Cabe señalar que la publicación de la joven afectada fue compartida por varios usuarios de las redes sociales, apareciendo el esposo de la administradora de la pagina desde donde contactaron a la afectada, el cual por medio de un mensaje explicó que la cuenta estaba hackeada, por lo que se encontraba en la mejor disposición de colaborar con la afectada, ofreciendo además una disculpa.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes a fin de dar con el paradero de quien violentó y robó a la joven emprendedora.