Asaltan a la actriz Mónica Pont a punta de pistola en la CDMX

La actriz española Mónica Pont fue asaltada en la Ciudad de México, en su residencia en la que lleva viviendo más de tres años.

De acuerdo a un reporte de la revista Hola!, Mónica se encontraba acompañada de su hijo, Javier Sagrera, de 19 años de edad.

La información señala que un hombre armado se introdujo en el ascensor de la vivienda y les exigió que le dieran dos relojes Rolex, valuados en más de 20 mil euros cada uno.

Señalan que el portero del lugar intervino ante el ladrón, quien disparó contra él, dejándolo herido. Actualmente, se debate entre la vida y la muerte.

Cabe señalar que Mónica estaba de regreso después de unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo, por lo que advirtió al respecto en redes sociales.

"En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariciencia de perfil bajo para evitar estos reveses", señaló.

Hola señala que podría abandonar el país, a pesar de que sigue trabajando en México como actriz.

Entre los proyectos de Mónica, destacan las telenovelas: Mi camino es amarte, Los ricos también lloran, Esta historia me suena y ¿Qué le pasa a familia?