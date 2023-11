Arturo Zaldívar defiende su renuncia a la Corte y adhesión al equipo de Sheinbaum; critica a Xóchitl Gálvez

Tras su renuncia al cargo como ministro y ya revelado como parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar defendió su forma de proceder, la incorporación al equipo de la exjefa de Gobierno y, además, criticó a Xóchitl Gálvez, virtual candidata opositora a la Presidencia, a quien señaló de estar "preocupada", porque sabe que "va a perder" en 2024.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su programa Por la Mañana, Arturo Zaldívar afirmó que la ira de la senadora del PAN es comprensible, ya que probablemente perderá las elecciones del próximo año, debido a "su incapacidad para conectar con la gente y presentar una propuesta que supere a la de Claudia Sheinbaum".

"Es normal, debe estar muy preocupada y muy enojada. Yo la entiendo y así hay que tomarlo. Primero, por su desempeño en las encuestas, luego porque está viendo que Claudia está formando un equipo mucho más sólido que el suyo y, en definitiva, porque creo que va a perder", señaló el expresidente de la Suprema Corte.

"La verdad, la entiendo. No vale la pena polemizar con alguien que solo hace comentarios ocurrentes. No tengo nada más que decir al respecto. Está bien, tiene todo el derecho. Será la candidata opositora. Entiendo que no le guste que esté con Claudia, así que no merece mayores comentarios", añadió Zaldívar Lelo de Larrea.

SOBRE SU RENUNCIA

El todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también afirmó que su renuncia presentada ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con la Constitución y no busca un puesto público.

Zaldívar declaró este miércoles en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que algunos han dicho espontáneamente que no es una causa grave, pero él sostiene que sí lo es. Según él, una causa grave no implica una tragedia, enfermedad o discapacidad, sino que es importante y trascendente, de acuerdo con el juicio del ministro que presenta su renuncia.

Además, mencionó que no hay un único contenido definido en los antecedentes, sino que puede tener diferentes contenidos específicos dependiendo de las consecuencias.

El ministro Zaldívar señaló que la renuncia constituye una limitación a la libre personalidad y a la libertad de trabajo, por lo tanto, debe analizarse de manera flexible.

Tras su renuncia y su adhesión al proyecto político de Sheinbaum, el ministro insistió en que no renuncia por un cargo público, sino que se suma a un proyecto político-social en el cual cree. Dijo, además, que lo hace junto a una mujer a la cual admira, considerándola sensible y sin dudar que será una gran presidenta. Además, rechaza buscar la Fiscalía General de la República, ya que ya ocupó el cargo más alto como presidente de la Corte.