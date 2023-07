Arturo López Gavito arremete en contra de Luis Miguel; 'está lejos de ser el mejor de México'

A poco menos de un mes de que arranque la gira de Luis Miguel, la emoción entre sus fans ya puede sentirse, y es que esta serie de conciertos que iniciará en Argentina, marca el regreso del llamado "Sol de México" a los escenarios después de cuatro años de completa ausencia.

Con su "Tour 2023", el intérprete de "Contigo" ha roto cualquier cantidad de récords, sólo cabe recordar que las entradas para sus espectáculos en México se agotaron en cuestión de horas, confirmando, para muchos, su lugar como el artista número uno de nuestro país. Sin embargo, hay quienes no lo ven con muy buenos ojos en el ámbito musical, entre ellos el excrítico de "La Academia", Arturo López Gavito.

En una reciente entrevista que ofreció al podcast "Cara a Cara con Cora", el implacable juez arremetió contra 'Mickey' y no sólo confesó que no le gusta su música, sino que no está de acuerdo con lo que hace como artista: " no me gusta su música y no me gusta su personalidad. Nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista", dijo.

Ante estas declaraciones, la entrevistadora no pudo esconder su asombro y aunque agradeció la sinceridad de Gavito, también reconoció que es de las pocas personas que no comparten el gusto por "uno de los máximos representantes del país", pero fue interrumpida por Gavito, quien aseguró que esto no es cierto y que el cantante está muy lejos de ocupar ese lugar.

"Yo creo que no. Creo que no lo es, creo que está lejos de eso", agregó. Y es que para él hay muchísimos otros artistas que si merecen un reconocimiento importante, pero al final el público es el que manda: "México, históricamente, ha tenido una calidad de talento de intérpretes, compositores, brutales. Pero le ha conferido un lugar a él, y a la gente así le gusta y lo respeto y está bien".

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y criticaron muy fuertemente al crítico, pues no comprenden como pueda hacer pedazos a una figura como Luis Miguel, pero deshacerse en halagos por otros cantantes como el exacadémico Erasmo Catarino, quien ganó la tercera generación del reality.

"No le gusta Luis Miguel, pero le encanta Erasmo Catarino", "Luis Miguel llorando ahorita porque a este brother no le gusta", "Luis Miguel caerá en depresión al enterarse", "¿Qué es Arturo?", "Luis Miguel preguntando ¿Quién es ese wey?", "Por ahí hubiéramos empezado. Con razón califica así en La Academia", "Pues que muestre a todos esos cantantes", "Le ha de gustar el reggaetón", "Ahorita cancela la gira porque a ti no te gusta", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es el mejor cantante de México para López Gavito?

Pero las fuertes declaraciones de Gavito hicieron que muchos se preguntaran, si Luis Miguel no ocupa el lugar como el mejor cantante de México, ¿entonces quién es?, y la respuesta podría sorprender a muchos, pues de acuerdo con el productor musical ese mote está reservado para uno de los exparticipantes del programa de TV Azteca.

Según sus palabras, Carlos Rivera sí podría ser considerado como el artista nacional más grande, no sólo por su voz, sino por su sensibilidad a la hora de interpretar las canciones: "Carlos es el cantante más grande que tiene este país. La sensibilidad que él tiene para cantar no la tiene nadie", afirmó.