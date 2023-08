Artista lagunero Safos reinterpreta la cultura norteña desde el pop art

Hace un par de años, el artista lagunero Eliuth Torres, mejor conocido como Safos, tuvo la iniciativa de pintar personajes con sombrero. La idea le detonó de nuevo al observar una fotografía en casa de sus padres. En ella, donde se mostraba su progenitor, divisó las representaciones simbólicas de la cultura norteña.

“La imagen me habló de una cierta autoridad, de un poder, de una estética, de un imaginario que, por ejemplo, si ves a una persona con sombrero lo relacionas con el norte. Al final ese tipo de “outfit” se usa en todo México de todas las formas, pero es más común usarlo en el norte”.

Safos decidió emprender el proyecto de una nueva exposición. La tituló 12 Kilates de Oro, en referencia a la leyenda que solía imprimirse en los materiales discográficos de la música norteña. La muestra está actualmente en la galería Torranoa y fue inaugurada el pasado 28 de julio.

El artista examina la estética norteña, la descontextualiza por medio del pop art, la sátira, además de su relación con la pintura y el grafiti. En total, son 12 piezas en acrílico y aerosol que parten de figuras como Chalino Sánchez, Ramón Ayala, Valentín Elizalde o Bobby Pulido. En su colorimetría destacan tonos pasteles, pero también se mantienen las tonalidades propias de lo norteño como el café o lo sepia.

“Todos los fondos son aerosol y los delineados son acrílico, que básicamente es donde me muevo, la técnica que a mí me gusta, que sé usar o que disfruto”.

Afirma que también es una aceptación de la cultura norteña, misma que le fue inculcada desde niño de manera involuntaria. Originaria de la comunidad de Dinamita, Durango, en su familia solía escucharse música norteña, pero él no había percibido esas sonoridades desde la mirada estética.

“Sí me gusta esa música, la escucho, pero nunca le había dado el sentido estético o visual, cuando dentro de la cultura norteña hay un poder muy grande sobre lo visual: los estampados de las camisas, los tipos de sombreros, las botas, los cintos. Hay mucho gráfico, mucha onda visual que, como cualquier humano, la damos por hecho, pero cuando empiezas a profundizar te das cuenta de ciertas cosas”.

Safos intentó también recurrir a la sátira y la ironía sobre cómo a partir de la fotografía de su padre se habían desprendido todas estas imágenes. Con ello busca representar sus raíces, su origen, en una máxima de inventar a partir de lo vivido.

“Son formas que uso yo, como en curvas, formas fluidas y eso al final es parte del proceso. No lo veo como algo que me represente como tal, pero en el proceso entendí que se acoplaba en mi trabajo. Después de estar pintando a varios, encontré un cierto patrón que podría seguir pintando personajes así, sin problemas, pero esa no es la idea. La idea era bajar ese sentido de pertenencia, decirle al mundo de dónde vengo”.

La exposición 12 Kilates de Oro estará disponible en la galería Torranoa durante dos semanas más. El propio artista ofrece visitas guiadas miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas.