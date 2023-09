Arteaga crece en industria y empleo

Con el anunció de la expansión de la empresa MATRO Planta II en Arteaga, Ramiro Durán García, advirtió que al municipio se esperan no solo el arribo de nuevas industrias, si no también la ampliación de las que ya están instaladas, mismas que habrán de generar nuevos empleos directos e indirectos.

En ese sentido, el munícipe arteaguense, comentó que con el anuncio de la ampliación de MATRO Planta II, se generarán más de 800 empleos con una inversión de 20 millones de dólares.

Además, con la instalación de tres empresas en este año, suman más de 2 mil empleos directos y más de mil 500 empleos indirectos, que son principalmente de clúster automotriz.

"También hay una empresa muy grande en la cabecera municipal que estamos por comenzar operaciones que es HNI MANDO, donde se van a fabricar mil sillas ejecutivas diarias, ahí la inversión también fue superior a los 50 millones de dólares y sobre todo la generación de empleos que son mil directos en HNI MANDO", destacó.

Recordó que en lo que va de su admiración se han instalado más de diez empresas tanto en la cabecera municipal como algunas otras agroindustriales en la Sierra de Arteaga, como es el caso de NG Alimentos, mejor conocida en la localidad como "la champiñonera" en el Cañón de Huachichil, en la zona sur del municipio.

"Ahí se generan más de 520 empleos directos, y estoy en pláticas con ellos porque quieren hacer una expansión que generara más de 200 empleos directos, NG Alimentos es el principal exportador de champiñones principalmente a Estados Unidos; tenemos también al que le llamamos Valle Alto que esta en carretera a San Antonio de las Alazanas, en la Carretera 112, ahí hay más de 600 empleos directos, ahí tienen algunos vegetales de exportación, algunos invernaderos en diferentes zonas de la Sierra de Arteaga", resaltó.

Por lo anterior, dijo que esto viene desarrollándose por todos lados, pero siempre viendo que sean empresas que no dañen el medio ambiente, empresas que no sean altos consumidores de agua, si no que como municipio puedan brindarles los servicios que ellos requieren sin llegar a los excesos.