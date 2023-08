Arrollan a dos menores en Saltillo

Tremendo susto se llevó el conductor de un vehículo compacto, cuando a su paso salieron repentinamente dos menores, por lo que al no alcanzar a frenar los arrolló, sin embargo al transitar a una velocidad moderada las lesiones que sufrieron no fueron de gravedad, por lo que a pesar de que no era necesario su traslado a un nosocomio, padres de familia insistieron en que fueran valorados por un especialista.

Los hechos se registraron sobre el bulevar Enrique Martínez y Martínez con dirección al oriente, por donde circulaba un Volkswagen GOL, cuando al arribar a la altura de su cruce con el bulevar Saltillo, del camellón salieron repentinamente dos menores de edad, los cuales cruzaron sin precaución alguna.

Por suerte, el conductor del compacto transitaba a baja velocidad, por lo que a pesar de frenar al instante, no pudo evitar arrollar a quienes se identificó como Alan y Blanca de 12 años de edad, quienes quedaron tendidos sobre el pavimento.

Quienes presenciaron el percance, de inmediato acudieron a auxiliar a los menores, arribando también los padres de familia al lugar, quienes de inmediato pidieron la presencia de paramédicos al Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al sitio arribaron los de Cruz Roja, quienes al valorar a los menores, no presentaban lesiones que pudieran poner en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un nosocomio; pero a petición de los padres, esperaron al personal de la aseguradora, ya que principalmente Blanca se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, por lo que pidieron que un especialista los valorara.

Oficiales de Tránsito de la Policía Municipal también se dieron cita en el lugar, quienes tomaron conocimiento de los hechos, además de dialogar con el conductor así como con los padres de los menores, a fin de llegar a un acuerdo.

Una vez que personal de la aseguradora otorgó un pese médico, los menores fueron trasladados a un hospital privado al norte de la ciudad; el vehículo no fue trasladado al corralón, ya que se llegó a un acuerdo entre ambas partes.