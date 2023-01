Arranca pavimentación en ejido Purísima

Autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de arranque de la obra de recarpeteo del camino de acceso del ejido Purísima de Matamoros, con una inversión de 4.5 millones de pesos.

Se intervendrán 11 mil 646 metros cuadrados de camino con dos carriles de circulación, en ambos sentidos. Los trabajos consisten en: recuperación de pavimento, fresado de pavimento, riego de liga, riego de impregnación, base hidráulica, carpeta asfáltica y señalamiento horizontal.

El gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, resaltó que Matamoros ha ido creciendo en infraestructura, lo que deriva en la generación de empleos. Como ejemplo, citó que en su momento se construyó el Libramiento Norte que conecta a Torreón y Matamoros, por el ejido La Partida, el cual es una vía muy importante para el desarrollo económico de la ciudad y sobre todo de las comunidades rurales, que sirve para el traslado de productos agrícolas y pecuarios, así como el movimiento de mercancías de ciudades como Laredo o Mazatlán.

"Eso ya ha generado un crecimiento y desarrollo en toda esta parte pegada a Torreón, lo cual les ha llevado a competir mucha de la mano de obra y mucha de la generación de empleo que luego pudo haber llegado a Torreón y hoy está en Matamoros".

Riquelme dijo que a la fecha se han generado más de 7 mil empleos y van en aumento pues el municipio se mantiene dentro de los proyectos que viene para la Comarca Lagunera y eso se ha logrado a través del tiempo.

"A mí como gobernador, la invitación (de obra) que se me ha hecho, la hemos ido cumpliendo, me dijeron de la carrera de El Cambio y ahí el 'Charro' me dijo: 'quiero Purísima' y aquí estoy y ahorita me dijo: 'Flor de Mayo' y claro que sí, va Flor de Mayo".

Dijo que la relación que se tiene con los alcaldes ha venido a impulsar los proyectos que se tienen para la región.

El alcalde, Miguel Ángel Ramírez López, recordó que se hace realidad una obra tan solicitada, pues pese a la crisis presupuestaria se concretan proyectos para Matamoros.

"Esta carretera va a ser el inicio, en este 2023, de muchas obras que vamos a hacer en conjunto con el gobernador".