Arranca operativo Vacaciones Seguras 2023 en Gómez Palacio

Arrancó el Operativo “Vacaciones Seguras, Verano 2023”, en Gómez Palacio, igual que en los 39 municipios del estado, en el que se unirán y trabajarán de forma coordinada todas las corporaciones e instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de brindar seguridad, asistencia, acompañamiento y orientación a las personas que viajen dentro del estado de Durango.

El secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Vicente Reyes Solís, mencionó que este operativo es solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

“La instrucción por parte de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, fue brindar todo el apoyo para trabajar de manera conjunta y brindar protección a la ciudadanía”, aseguró el funcionario municipal.

Mencionó que participa el Ejército, el Mando Especial de La Laguna, la Guardia Nacional y todas las corporaciones policíacas del estado y del municipio.

El objetivo en Gómez Palacio es que la ciudad se muestre a la altura de los índices de seguridad que se han manejado a nivel nacional.

“Es hacer presencia, inhibir prácticas delictivas, ayudar y dar orientación a personas que vienen de fuera. Todo lo que implique poner en orden la ciudad y que todos los ciudadanos se sientan protegidos y seguros así como los visitantes”, comentó.

Este operativo durará aproximadamente 15 días que es el periodo vacacional.

El vicefiscal de la región Laguna de Durango, Juan Francisco Ángeles Zapata, refrendó que el operativo tendrá la participación de la Policía Estatal, las Policías Municipales de Gómez Palacio y Lerdo, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil del estado y los municipios, Comisión de Derechos Humanos, Conafor, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cruz Roja, Secretaría de Salud, Turismo y todas las involucradas en la atención a los duranguenses y los visitantes.

En el caso de la Vicefiscalía, en la región Laguna, tendrán guardias las 24 horas y los 7 días de la semana: “Para el personal en general sí hay periodo vacacional, sin embargo el tema de seguridad no descansa y continuaremos trabajando las 24 horas y los 7 días de la semana con el personal necesario para que haya atención las 24 horas”, destacó.

Mencionó que se llevó a cabo la Mesa por la Construcción por la Paz, en las instalaciones de la Casa de Gobierno y dio a conocer los resultados de la semana anterior, destacando que se realizó la detención de 20 personas en 5 días por diversos delitos, además de que tuvieron 6 detenidos por orden de aprehensión ejecutada.

“Lo relevante en nuestro informe fue que no tuvimos carpetas por incidencia de robo de vehículos, no se presentaron homicidios dolosos, feminicidios, ni suicidios, cabe hacer mención que en esos números que son en los que estamos trabajando diariamente no tuvimos incidencia delictiva”, finalizó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones, ya que los delincuentes conocen que en estas fechas muchas casas se quedan solas, por lo que recomendó dejar bien cerradas las viviendas y poner al tanto a algún vecino o familiar de confianza para que esté al pendiente y acuda periódicamente a revisar que todo se encuentre en orden en la vivienda, destacó que además de estar trabajando en la prevención de robos a casa habitación y la prevención de la violencia intrafamiliar están montando operativos en casas de empeño y yonkes para verificar que los artículos que ofertan sean de procedencia legal y no producto de un robo.